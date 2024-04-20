人民网北京4月20日电 （记者李依环）近日，网传湘潭大学疑似有学生因偷外卖被投毒致死。今天，湘潭大学、湖南省湘潭市公安局雨湖分局分别对此事发布通报。经公安机关侦查，与死者张某某在校同寝室的周某某有重大作案嫌疑。

截图来源：湘潭大学官网

4月20日凌晨，湘潭大学官网发布通报称，4月7日，学校在读研究生张某某（男，25岁）因身体不适到医院就医。4月13日，张某某经多方抢救无效后死亡。对此，学校深感悲痛。张某某去世一事已由属地公安机关立案调查。学校全力支持公安机关依法办案，并积极做好善后工作。

截图来源：雨湖公安微博

据湘潭市公安局雨湖分局通报，4月12日15时41分，雨湖分局接群众电话报警称，湘潭大学在读研究生张某某（男，25岁）疑似被人投毒。接警后，雨湖分局立即开展调查工作。经查，4月7日，张某某因身体不适到医院就医。4月13日，张某某经多方抢救无效，因多器官衰竭死亡。公安机关侦查发现，与张某某在校同寝室的周某某（男，27岁）有重大作案嫌疑。目前，犯罪嫌疑人周某某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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