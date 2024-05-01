原标题：高校与城市在学院路“双向奔赴”

北京有一条南北向主干道，北起六道口，南至西土城，全长约6公里，名为“学院路”。这里，高校林立，以中国农业大学、中国矿业大学（北京）、中国地质大学（北京）等为代表的高校在此聚集。

4月28日，以“校城共生·活力共享”为主题的第三届学院路校友创新年会在中国农业大学举行。该年会是2024中关村论坛年会配套活动“城事”创新节的重要组成部分，众多专家学者汇聚于此，探讨校城融合之道，为科技创新、人才培养和城市发展贡献智慧与力量。

“学院路科研院所云集，高等院校林立，科技企业众多，智力资源密集，人文底蕴深厚。”中国科协原党组副书记、副主席齐让说，学院路应充分发挥这一区域资源优势，加强辖区对高校院所优质成果转化项目的承接力度，培养更多科技人才和创新团队。

北京市海淀区委副书记杨仁全表示，面对当前人工智能，特别是大模型技术浪潮掀起的颠覆性变革，学院路应围绕以人工智能为代表的战略性新兴产业和未来产业，不断完善创新街区生态体系，突出教育科技人才融合发展的核心竞争力，在政产学研用金等各方面实现更深层次合作，努力打造校城融合发展的典范。

高校在推动校城共生方面具有诸多优势。如何发挥优势，为城市发展注入新动力？“大学因城而兴，城市因校而盛，这是相互提升、相互融合、相互促进的过程。”中国农业大学党委常委、副校长田见晖认为，政产学研用金是未来大学与城市深度融合的具体体现。

“作为以地质资源环境为主要特色的高校，学校积极回应北京市经济发展需求。特别是在地下城市建设等方面实施了卓越工程师计划，并通过世界地球日等活动，面向广大市民和中小学生开展地学科普和防灾减灾等知识宣传。”中国地质大学（北京）党委常委、副校长吴怀春说。

在北京科技大学党委常委、副校长彭庆红看来，实现高校与城市的共生发展，首先是理解，理解所在城市的政策定位和发展需求；其次是融入，这种融入不仅是主动参与活动，还应建立长效合作机制；最后是服务，要通过实实在在的政产学研项目服务地方经济社会的发展。北京林业大学党委常委、副校长程武和北京语言大学党委常委、副校长黄益方表达了类似观点。

中国矿业大学（北京）党委常委、副校长崔希民介绍，他们学校不仅通过利用煤炭资源点亮了万家灯火，未来还将与学院路街道在公众科普、煤炭精细化开发和利用等方面开展合作，促进学院路的高质量发展。

（实习记者 宗诗涵）

(责编：郝孟佳、孙竞)