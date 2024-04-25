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高校如何增强劳动教育育人实效？专家学者热议

2024年04月25日11:42 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月25日电 （记者李依环）“劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容，事关立德树人，是造就全面发展的时代新人、增强教育实效的关键举措。”日前举行的新时代高校劳动教育高质量发展学术活动上，中国劳动关系学院党委书记刘向兵表示。

据悉，本次活动是第61届中国高等教育博览会的系列活动之一，来自中国高等教育学会、江苏省高等教育学会等单位及多所高校的专家、行业代表出席，聚焦“增强新时代高等学校劳动教育育人实效”等话题展开研讨。

正确认识新时代劳动教育的内涵

“从教育规律和人才成长规律来看，要让学生学会解决问题，就要让学生亲自动手去解决问题。”中国高等教育学会副会长，江苏省政协教卫体委员会分党组书记、主任葛道凯表示，从当前教育矛盾的转化认识劳动教育，就能够更加深入的理解加强劳动教育的背景、意义和目标，只有这样才能更好的指导劳动实践。

葛道凯表示，如何在有限的教育资源条件下，构建高质量人才培养体系，把劳动教育纳入人才培养全过程，引导学生在实践中学会劳动、学会勤奋、学会勤俭、享受劳动，是高校面临的时代命题。

“劳动教育是全面发展教育体系的重要组成部分。”江苏省高等教育学会秘书长邓志良认为，劳动教育不能陷入学校化、游戏化、负担化、模块化的误区。一些重要的理论和实践问题还需要广大教育工作者长期深入、系统地开展研究，并进行实践探索。

进一步发挥劳动育人功能

葛道凯谈到，近年来，全国高校因地制宜地开展劳动教育，形成了各具特色的校本模式。既有校园劳动与防护技能、专业劳动实践等课程，也有与劳动教育相匹配的产教融合基地、虚拟仿真实验室等。“应该说，高校在劳动教育探索上取得了一定成效。”他说。

“对于高等教育而言，要进一步精准构建全面发展的人才培养体系，既要将劳动教育与通识教育融合、与思政教育融合、与专业课程结合、与创新创业教育融汇，也要通过引入教育数字化等方式创新施展教育的条件，鼓励学生动手实践、出力流汗、接受锻炼、磨炼意志。”葛道凯说。

上海师范大学教授何云峰认为，高校劳动教育的理论课程和实践课程要并举，构建多维度的劳动素养评价理念，将科学劳动的观念、劳动思维的培养贯穿于劳动教育全过程，同时整合多方资源形成工作合力。

刘向兵表示，高校劳动教育工作者必须认真思考并回答好“推进中国式现代化，劳育何为”“面向新质生产力，劳育何为”“强国建设，劳育何为”等时代命题，要把牢劳动教育的思想性，要抓实劳动教育的社会性，要做强劳动教育的实践性，要凸显劳动教育的贯通性，在全面支撑中国式现代化建设中展现高校劳动教育的使命担当。

(责编：李昉、熊旭)

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