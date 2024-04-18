人民网记者崔競文、孙竞

为什么发展新质生产力仍然需要新时代工匠精神？第61届中国高等教育博览会期间，湖州学院党委书记、中国高等教育学会职业技术教育分会监事长金波接受人民网采访时表示，发展新质生产力仍然需要新时代工匠精神的支持和推动，新质生产力更多涉及“技术”层面的问题，而工匠精神着力解决“态度”层面的问题，两者相辅相成、相得益彰。

金波谈到，只有充分发扬工匠精神，才能够推动新质生产力的不断发展和进步。那么，新时代的工匠精神如何支持和推动新质生产力发展？金波认为主要有三个方面的体现。

一是追求卓越品质。在发展新质生产力的过程中，工匠精神的支持，能够保障产品的品质，满足市场需求。

二是技艺传承与创新。以强调传承与创新的新时代工匠精神，结合现代科技手段，实现技术创新和产业升级。

三是促进产业发展。工匠精神的传承和发扬有助于提升企业的核心竞争力，推动产业的持续健康发展，这也是发展新质生产力所必须的。

新质生产力对劳动者的知识和技能提出了更高要求。金波认为，职业教育作为职业技能培训的主要渠道，是培养高素质技能人才的重要力量。要推进职业教育高质量发展，增强职业教育适应性和吸引力，努力实现职业教育与产业、国家战略、区域结构和个体需求的有效对接，以促进人才和技能供应与人的全面发展及经济社会发展需求之间的良性互动，实现学业、专业、职业、产业等不同主体需求之间的协调统一。

采访中，金波也谈到了数字化如何赋能职业教育发展话题，他认为，职业教育数字化转型不是单纯的技术改造，而是利用数字技术构建职业教育新生态。职业教育数字化转型，重在联结资源、融合发展，彰显实践性，强化多模态感知和交互，构建职业教育数字孪生运行系统推进战略协同化，构建数据驱动业务价值体系推进流程信息化，提升院校数字基础能力推进运行智慧化。

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