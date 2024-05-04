人民网记者李依环

青春是什么？是朝气蓬勃、意气风发，是以梦为马、不负韶华……当青春的扉页在不经意间翻开，一场火热的旅程就此开篇。

对于青春的定义，每一代人有每一代人的答案。2024年五四青年节之际，人民网特别推出主题微视频《以奋斗姿态激扬青春》，邀请青年师生畅谈新时代青年的责任和使命，共同书写为中国式现代化挺膺担当的青春篇章。

“以实际行动践行青春誓言”

“扎根苍茫大地，深爱热土家园。叶子是碧绿的江水，花朵如天空般蔚蓝。马兰花，默默人间美丽；马兰花，静静岁月流传……”这是清华大学原创话剧《马兰花开》主题曲中的歌词，深情歌颂了“两弹元勋”邓稼先为祖国核事业呕心沥血、忘我奋斗的不平凡人生。

清华大学法学院2022级硕士研究生陈子晗是《马兰花开》中邓稼先的饰演者。跨越时代与“邓老”进行对话，他被老一辈爱国科学家的奉献精神所感染，也对新时代青年的使命有了更为深刻的理解。

“马兰花扎根于茫茫戈壁，仍能开出鲜艳的花朵。”陈子晗表示，新时代的中国青年生逢其时、重任在肩，施展才干的舞台无比广阔，更应不负时代，不负华年，在青春赛道上奋力奔跑，以实际行动践行青春誓言。

他表示，作为一名法学专业的青年学子，自己将努力学习，不断提升自身素养，积极投身中国特色社会主义法治建设，将个人的理想追求与国家的发展需要紧密结合起来，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春力量。

“面向祖国需求开展科技创新”

“从国家需求出发寻找科研工作的重点和方向，是我开始科研工作时学到的第一课。”西安交通大学航天航空学院讲师宋思扬是一名“90后”科研工作者，专研高精度控制技术。

虽然研究方向投入大、产出慢，但他依然选择了这样一块“难啃的骨头”。他深知，只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能牢牢掌握创新主动权、发展主动权。

日常教学工作之余，深耕项目、埋头实验室是宋思扬学校生活的常态。他和团队小伙伴埋头实验室，下苦功夫，从材料驱动原理、驱动器结构、控制方法等方面出发进行研究，努力解决航天工业领域“卡脖子”难题。

“新时代的我们生逢盛世，更应珍惜祖国蓬勃发展为青年所带来的资源与机遇，成才立志，不负党和人民的殷切期望。”宋思扬表示，作为高校青年教师，更要练就过硬本领，担当时代重任，以服务祖国发展战略需求为己任，踏踏实实地将科技创新工作成果转变为发展新质生产力的新动能，为国家建设奉献智慧和力量。

“在火热实践中坚定理想信念”

奋斗是青春的底色，将青春热血融进祖国的山河里，将实践文章写在祖国的大地上，也是最美的青春模样。

山东大学马克思主义学院学生张慧颖是全国首批马克思主义理论专业本科生。本科毕业后，她曾作为西部计划援疆志愿者，在距离中哈边境口岸不到100公里的祖国西北进行支教，把专业所学转化投入到当地的教育实践。

“新时代青年的使命与责任，在于勇立潮头、敢为人先，投身到祖国和人民最需要的地方。”伴随着参加西部计划期间所沉淀的力量，张慧颖更加懂得了自己所应肩负的青年责任。

去年秋季学期，张慧颖又回到了山东大学深造，成为了一名党的建设专业硕士研究生。未来，她将继续践行“实践出真知”，沉下心来做学问，俯下身来做调研，与广大青年共赴时代之约、共答时代之问。

“在服务奉献中施展青春才干”

今年年初，一名带着“小砂糖橘”们研学哈工大的志愿者，因笑容温柔受到网友关注。这名网红“微笑学长”，便是哈尔滨工业大学土木工程学院2023级硕士研究生杨柏汇。

这并不是杨柏汇第一次参加志愿服务活动。2022年，他主动报名参加西部支教，服务基层教育。“小时候我就特别想当老师，家里有一块小黑板，我经常自己讲给自己听。听学长学姐分享自己的支教故事后，我也想去看一看、试一试。”杨柏汇说。

“‘扶智’的同时，我认为‘扶志’更重要。让孩子们认识到学习的重要性，树立起学习的勇气和信心是我工作的重点。”支教期间，杨柏汇策划开展主题团课和励志讲座，将哈工大“八百壮士”精神内核向孩子们传递，鼓励大家勇敢追求梦想。

“这一年的所见所感，我感到祖国还有很多地方需要广大青年发挥作用。”杨柏汇表示，新时代的青年，要坚定理想信念、勇担时代重任、保持奋斗激情，矢志投身强国伟业，为中国式现代化建设贡献青年担当。

(责编：孙竞、熊旭)