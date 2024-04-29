人民网北京4月29日电 （记者孙竞）28日，教育部会同有关部门召开2024年全国普通高校招生考试安全工作视频会议，全面动员部署做好2024年高考工作。会议指出，要深刻把握今年高考工作面临的形势和挑战，树牢底线思维、极限思维，制定务实管用的举措和预案，全力保障高考安全平稳。

会议强调，要统筹推进高考综合改革和高考安全，实现“平安高考”目标任务。一要高质量做好命题工作，突出价值引领，强化能力导向，严把试题审校，确保科学安全；二要高标准实施考试招生，严密考务管理，严防考试舞弊，严格阅卷评卷，严肃招生纪律，确保严格规范；三要高要求深化高考改革，精心制定方案，细化工作流程，加强模拟演练，抓好专项改革，确保平稳落地；四要高效能强化综合治理，会同有关部门联合开展考试环境综合治理，加强考试队伍能力建设，确保有力有效；五要高水平开展考生服务，优化服务措施，深化宣传引导，做好信息发布和政策解读，确保用心用情。

会议要求，要以“时时放心不下”的责任感强化组织领导，以“处处见微知著”的敏锐性强化态势感知，以“事事心中有底”的行动力强化应急处突，以“人人落实到位”的严要求强化监督检查，不断提高政治能力和管理能力，以最高标准、最严举措全力抓好各项工作。

会议强调，“五一”假期前后，要做好防风险、保安全、护稳定各项工作，开展安全教育，加强风险摸排、监测预警、应急处突，牢牢兜住教育系统安全稳定底线。

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