人民网北京4月28日电 （记者郝孟佳）近日，“中国人民大学复印报刊资料转载指数发布暨中国自主知识体系建构与学术期刊发展研讨会（2024·北京）”在京举办，来自全国各地的哲学社会科学期刊代表、教学科研机构代表、科研管理专家等1000余人参加了会议。

中国人民大学党委副书记郑水泉指出，学术期刊是构建中国特色哲学社会科学“三大体系”的重要平台，也是建构中国自主知识体系的重要参与者，中国人民大学愿同哲学社会科学界同仁一道，在新时代新征程上加快建构中国自主的知识体系，使中国特色哲学社会科学真正屹立于世界学术之林。

中国编辑学会会长郝振省表示，学术期刊既是创新成果展示、学术传播与交流的窗口，又是形成学科自主知识体系的重要媒介。期刊编辑是文化传承、学术发展的中坚力量，在文化强国建设新征程中责任重大、使命光荣。

会上，中国人民大学书报资料中心发布了两项评价研究成果，共有570种学术期刊、127家高等院校、12家社科院（联）等入选《2023年度复印报刊资料转载指数研究报告》；749种学术期刊入选《复印报刊资料重要转载来源期刊（2023年版）》。

此外，大会还分设“中国自主知识体系建构下的学术评价”“学术期刊数字赋能与高质量发展”“中国自主知识体系建构与人文学科理论创新”等五个分论坛，与会代表们围绕会议主题展开了讨论。

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