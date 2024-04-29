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关注自闭症儿童融合教育生态建设——

北京海淀特教中心召开教育部重点课题成果公报会

2024年04月29日13:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月29日电 （记者李依环）近年来，自闭症（也称“孤独症”）越来越多地走进大众视野。这些被称作“来自星星的孩子”，接受教育、融入社会的过程更需要学校、家庭、社会的共同支持。

记者从北京市海淀区特殊教育研究与指导中心获悉，全国教育科学“十三五”规划2019年度重点课题《自闭症儿童融合教育生态支持系统建设的研究》成果公报会28日在北京举行。该课题由海淀特教中心主任、北京市健翔学校校长王红霞团队主持完成。

该研究成果从教育生态视角，总结了自闭症儿童融合教育支持模式，一方面着眼于孤独症儿童本身的特点进行支持，另一方面将支持体系扩大到以儿童为中心的生态系统中，使得家庭、学校和社会能够更充分地参与自闭症儿童的教育与成长，形成了一个有机的、交互的教育生态系统。

国家督学、中国教育学会常务副会长李天顺会上表示，孤独症儿童的融合教育不仅仅事关教育高质量发展，更关系着整个社会的文明进步。希望今后与各位同仁共同努力，继续提升教育教学水平，扎扎实实把特殊教育办好。

“自闭症儿童的教育问题越来越受到社会各界的关注。”北京市海淀区教育科学研究院副院长宋官雅表示，课题组的研究为推进自闭症儿童接受高质量的融合教育提供了一条借鉴之路。希望今后继续推广具有海淀特色的融合教育支持方式，在全国发挥辐射引领作用，全面提高自闭症儿童融合教育的质量。

会上，课题组研究成果专著《孤独症儿童融合教育生态支持的本土化实践创新》正式发布。据介绍，这本专著凝练了以孤独症儿童需求为核心，逐步构建本土化生态支持系统的过程，并融合特殊教育与心理学、社会学等多学科，旨在进一步探索和发展融合教育。

(责编：李昉、熊旭)

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