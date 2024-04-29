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新时代航空报国精神主题画展在北航开展

2024年04月29日13:48 | 来源：人民网-教育频道
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《徐舜寿先生像》素描。校方供图

绘画作品《徐舜寿先生像》。校方供图

《罗阳》油画。校方供图

绘画作品《罗阳》。校方供图

人民网北京4月29日电 （记者李依环）新时代航空报国精神主题画展28日在北京航空航天大学艺术馆开幕。航空大家、英模代表人物的素描和油画肖像，以及以《千里江山图》为背景绘制的新时代航空装备等52幅作品现场展出。

记者了解到，本次画展主创是北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院教授宫浩钦。本次展出的作品从他创作的一千多幅航空绘画作品中精选，旨在让在校师生和社会公众更加了解航空、热爱航空，厚植航空文化土壤，凝聚建设航空强国共识。

画展现场，宫浩钦为观展嘉宾详细讲述每幅作品的创作故事，传递出作品背后的航空历史、航空文化、航空科技蕴涵的精神力量。他表示，新时代、新征程，大力弘扬新时代航空报国精神，是全体航空人的政治责任、使命担当和时代荣光。

北京航空航天大学党委副书记程波表示，北航始终传承红色基因，弘扬以“空天报国”为内核的北航精神，把服务国家作为最高追求，矢志不渝培养一流人才。举办这次画展更能教育引导广大师生更好弘扬新时代航空报国精神，发挥优秀大学文化的正向感召作用，积极引导青年学子把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为建设航空强国、航天强国贡献力量。

(责编：李昉、熊旭)

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