原标题：五地联动探索中小学科学教育协同发展新模式

近日，全国首批中小学科学教育实验区第十九协同组在厦门市召开协同发展论坛。论坛上，来自厦门市、哈尔滨市、成都市、银川市、新疆生产建设兵团第十二师的教育部门代表及10余所中小学的校长，就东中西部中小学加强科学教育课程共建、资源共享、师资共培等方面展开交流互鉴。

据悉，今年初，教育部确定首批全国中小学科学教育实验区、实验校，以东中西部协同组形式开展实验探索。此次论坛由全国首批中小学科学教育实验区第十九协同组组长单位厦门市海沧区牵头主办，召集第十九协同小组先行先试，探索中小学科学教育协同创新发展新模式。

论坛上，五地代表分享了各自在科学教育方面的实践经验和成果。“‘双减’背景下，做好科学教育加法，重在激发学生好奇心、想象力、探求欲，培养学生像科学家一样思考、像工程师一样解决问题。”四川大学附属中学副校长张谦介绍，该校通过与高校、科研院所对接，常态化组织专家指导有兴趣的学生长期、深入、系统地开展科学研究与实验。“科学教育的资源其实无处不在。”厦门市海沧区洪塘学校校长张春生介绍，该学校作为乡村学校，结合当地资源，创造性开展科普教育活动。厦门市海沧区天心岛小学校长李鹏介绍，该校通过搭建“1+X”课程体系，让学生在“教、玩、探”中保持长期的好奇心和求知欲。

厦门市海沧区副区长黄书枚表示，本次论坛参会成员来自中东西部五地市，区域特色鲜明、教育各具特色。未来五地将建立跨区域、跨领域的常态化科学教育协同机制，相互取长补短，加强合作，努力探索出可复制、可推广的科学教育协同发展新路径，发挥实验区辐射引领作用。

（记者符晓波）

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