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第四届中国语文教育高端论坛在京举办

2024年04月30日19:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月30日电 （记者孙竞）日前，第四届中国语文教育高端论坛暨“双新”背景下语文课堂教学变革研讨会在北京师范大学附属中学举办。

教育部基础教育司司长田祖荫指出，要充分发挥语文学科德育功能，着力培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，让学生明白做人做事的道理；要以学生为本强化语文教学改革创新，培养学生核心素养，创新教学方式，学好用好教学成果；要因地制宜加强语文教研工作，健全教研机制，加大对薄弱校帮扶力度；要适应新形势，用数字化赋能语文教育，研究人工智能背景下的语文教学；要培养学生爱读书的好习惯，服务学生终生学习。

“扎根中国大地办教育，要立足教学实际、学生实际、教师实际，通过多层面的研讨对话，形成改革的共识，形成能被广大一线教师理解认同并接受的专业指导。”教育部基础教育教学指导委员会语文专委会主任委员、北京小学校长李明新谈到，一线教师既要以积极的态度推进课改，同时也要注重理论学习和理性思考。要以培育学生的核心素养为课程导向，尊重语文教学规律，守住语文课程本真。

中共北京市委教育工作委员会委员、北京市教育委员会副主任王攀提出，在“双新”背景下，语文课堂教学应立足核心素养确定教学目标，基于学习任务群选择教学内容，依托学习情境设计教学活动，聚焦学习课程设计教学评价。通过真实而富有意义的情境设计，培养学生的文化自信、思维能力、语言运用能力和审美创造能力，强化语文课程的学科价值。

中共北京市西城区委教育工委副书记、北京市西城区教育委员会主任蔡冬梅介绍，本次论坛将以更多维的视角聚焦“双新”背景下语文课堂教学变革，从对教学内容的深度挖掘到教学方式的多元探索，从课程标准的转化落地到“双新”背景下的区域实践，积极融汇新理念，合力开拓新思路，努力探索新变革，推动语文教育的创新发展。

论坛上，与会专家学者共同探讨如何在中小学课堂中践行“双新”理念，帮助教师在实际教学中深度理解“双新”理念的内涵以及要求，掌握理论方法，提供可以参照的教学范例，推动“双新”重点难点问题的攻关研究和成果推广。

据悉，论坛由教育部基础教育教学指导委员会语文专委会、北京师范大学与北京市西城区教育委员会主办，北京师范大学文学院、中华文化研究院｜京师书院、国家语言文字推广基地、国家中小学（含中职）语文教材建设重点研究基地、北京师范大学基础教育发展管理部、北京市西城区教育研修学院、北京师范大学附属中学承办。

(责编：李昉、熊旭)

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