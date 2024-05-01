原标题：激活社会实践育人“大课堂”

作为学校的品牌项目之一，哈尔滨工业大学研究生支教团自2002年以来，已选派532名学生奔赴11个省（自治区）、22个支教地开展支教工作。

在实践中感悟，在锻炼中成长，作为问天舱机械臂团队成员，学校机电工程学院2019级博士研究生马博宇随团队为国铸重器。谈及科研初衷，马博宇说，随学校实践团去四川绵阳“两弹城”——中国工程物理研究院院部旧址参观的经历对他影响至深。

“一处普通的平房，陈旧的沙发、简陋的水泥地面，难以想象这是‘两弹元勋’邓稼先工作和生活的地方。”马博宇说，参观结束后，“干惊天动地事，做隐姓埋名人”这句话深深刻在他的脑海里。

回校后，马博宇投入科研实践当中。他常和团队一起吃住在实验室，终于攻克关键难题。当听到航天员刘洋赞誉“小机械臂动作精准，无需微调”时，马博宇的内心充满骄傲和自豪。

走出校园、走进社会，带领学生走进发射现场、科研一线、工程现场、革命老区、田间地头，在社会大课堂中开展思政教育，在学思践悟中读懂哈工大、读懂中国，培根铸魂、启智润心，助力学生尽早树立报国志向，是哈工大面向全体学生开展“实景大思政课”的初衷。近3年，学校派遣7000余支实践团队，累计覆盖师生4万余人次。

榜样的力量是无穷的。

“报到那天，看到满校园穿着红马甲的同学，热情地上前迎接我，为我指路，一下子消除了我异地求学的紧张感。之后在‘青春的选择’先进事迹报告会上聆听到志愿者们的事迹，让我更想成为他们中的一员。”经济与管理学院金融学专业学生艾合坦木回忆。

在哈尔滨中央大街，哈工大中心坐落其中，吸引游客前去体验打卡。担任哈工大中心学生服务队负责人期间，艾合坦木与小伙伴们一起运营，给游客讲解，邀请学校教授做科普讲座，看到小朋友们特别喜欢，他心中萌生了一个想法：“把哈工大课堂带到全国各地去，特别是边远地区的乡村学校，让孩子们有机会了解航天领域的科学知识。”

他的想法得到了学校团委老师的大力支持，艾合坦木带头组建哈工大“满天星”科普宣讲团，前往全国21个省份的42所乡村学校，开展了55场科普宣讲。“希望通过科普宣讲，在孩子们心中种下航天强国、科技报国的种子。”他对记者说。

参加学校各类志愿服务活动，累计献血1400毫升，并加入了中华骨髓库……多年的社会志愿服务经历，使艾合坦木的就业意向发生改变，“现在想做对社会、国家更有助益的工作”。

引导青年学子投身社会服务，哈工大建立“长期重要项目—短期重大项目—小型日常项目”相结合的三级志愿服务体系，组织1047个团支部与街道结对开展日常志愿服务，累计志愿服务时长14万余小时。形成了“两馆一中心”讲解、学雷锋小组、曲拥措姆（新梦）志愿服务工作室、“春蕾之家”志愿服务队、“爱心小屋”无偿献血等30多个志愿服务品牌项目。

（记者 张士英）

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