原标题：近三千人参赛 暨南大学版“诗词大会”落幕

2024年“诗颂中华·传承经典”暨南大学中华文化知识竞赛系列活动之诗词大赛总决赛5月9日在暨南大学番禺校区举行。6支来自该校不同学院、全部由港澳台侨学生组成的优秀队伍，通过为期4天的网络选拔初赛，从50支报名队伍和近3000名个人参赛者中脱颖而出，站上决赛舞台。

2024年“诗颂中华·传承经典”暨南大学中华文化知识竞赛系列活动之诗词大赛总决赛9日在暨南大学番禺校区举行。郭军 摄

本次诗词大赛则被誉为暨南大学版“诗词大会”。决赛面向学校全体港澳台侨、华人及外籍学生。在决赛中，参赛队伍通过基础应答、连线配对、风险问答、车轮之战、终极抢答等五大环节现场竞争，带领全场师生以诗会友、品悟经典。最终，来自生命科学技术学院的“高步云衢”队荣膺诗词大赛一等奖，管理学院的“云起龙骧”队获得二等奖，四海书院的“笔扫千军”队获得三等奖，管理学院的“蕙心兰质”队获优秀奖及最佳人气奖，中医学院与文学院的“相望青云”联队、四海书院的“怀珠韫玉”队获优秀奖。

暨南大学番禺校区管理委员会潘启亮执行主任为一等奖队伍颁奖。暨南大学 供图

“中华文化知识竞赛系列活动是学校的一项重要文化品牌，带领广大港澳台侨学子深刻感受中华文化的无穷魅力和强大生命力。”暨南大学副校长张小欣在致辞中勉励暨南学子从中华文化的研习者做起，逐步成长为中外交流的传播者与具有家国情怀的奋进者。

本届中华文化知识竞赛系列活动由暨南大学党委学生工作部主办、暨南大学港澳台侨学生培养办公室与暨南大学港澳教育研究中心支持、暨南大学四海书院承办。长达2个多月的丰富活动在暨南大学三地五校区掀起中华文化学习热潮，吸引超5000人次的暨南学子在诗词每日竞答、文化推广周、系列研习体验和诗词大赛等活动中深入学习并感受中华文化的强大魅力。

中华文化知识竞赛系列活动从参赛者、节目表演者到幕后工作者，均由港澳台侨学生组成。取得诗词大赛冠军的“高步云衢”队队员冯靖雯来自中国香港，她表示，获得冠军并不是终点，她将带着更多朋友了解中华诗词、爱上中华文化，将中华优秀传统文化传播到五洲四海。

据悉，暨南大学中华文化知识竞赛系列活动始于2012年，目前已历13届，近300场子活动吸引了超6万人次、来自100多个国家和地区的港澳台侨学子广泛参与。通过十余年实践，系列活动内涵不断丰富，涵盖“诗词大赛”“诗词每日竞答”“文化推广周”“人物故事征集令”“四海大讲堂”“四海嘉年华”“港澳台侨学生书法作品展”等特色主题活动。

近年来，暨南大学高度重视港澳台侨学生的中华文化教育，暨南大学四海书院以“中华文化知识竞赛系列活动”与“中华才艺培养课程体系”为载体，积极打造集课程研修、体验学习、竞赛活动为一体的中华优秀传统文化研习营，融合精品课程建设与校园文化活动，全面拓宽港澳台侨学生学习、传承中华优秀传统文化的途径。

(记者 郭军)

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