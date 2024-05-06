北京市中小学绿色低碳教育现场会举办。大兴区教委供图

人民网北京5月6日电 （记者李依环）北京市中小学绿色低碳教育现场会日前召开，与会专家、学者走进北京市大兴区第八小学，沉浸式体验”碳中和“校园，参观“青蓝拾光”“从鱼听学”等30余处”碳中和“应用场景及学生原创作品。

据悉，本次会议为”零碳“会议。与会人员现场体验“低碳无极限”旧书循环再利用、“点石成金屋”智能垃圾分类、“爱心驿站”一张纸献爱心智能回收、“碳减排、爱循环”二手衣物循环再利用4项应用场景的互动。

北京市中小学绿色低碳教育现场会举办。大兴区教委供图

当天，与会成员单位在北京印刷学院开展现场交流。北京教育科学研究院、北京市大兴区教委、大兴区生态环境局、北京印刷学院、北京市大兴区第八小学等单位代表分别进行经验分享，聚焦绿色低碳教育，围绕如何找准“减排”与“发展”突破点、“局部”与“整体”关键点、“短期”与“长远”均衡点等话题展开深入研讨。

北京市教委二级巡视员武怀海表示，会议聚焦“绿色低碳教育”主题，探寻立德树人路径，学校、家庭、社会、政府四方联动，助推新时代生态文明建设。大兴区教委先行先试，将绿色低碳发展融入教育教学，以绿色低碳发展引领提升教育服务贡献力。未来，北京市教委将积极探索推动全市中小学绿色低碳教育高质量发展。

(责编：李昉、熊旭)