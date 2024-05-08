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首个全国学生心理健康宣传教育月在京启动

全国学生心理健康大讲堂开讲

2024年05月08日23:04 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月8日电 （记者鲁婧）首个全国学生心理健康宣传教育月暨全国学生心理健康大讲堂启动仪式5月8日在京举办。该活动由教育部主办，全国学生心理健康工作咨询委员会、人民网、北京师范大学共同协办。

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅，人民日报社副总编辑崔士鑫，全国学生心理健康工作咨询委员会主任委员董奇在启动仪式上致辞。教育部体育卫生与艺术教育司司长崔保师，人民网董事长、总裁叶蓁蓁，北京师范大学副校长汪明出席活动。

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅致辞。人民网记者 于凯摄

教育部党组成员、副部长、总督学王嘉毅致辞。人民网记者 于凯摄

王嘉毅指出，教育部认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央、国务院关于学生心理健康工作的决策部署，把学生心理健康工作作为推进教育强国建设、办好人民满意教育的一项重大任务，通过全面贯彻科学教育理念、提升教师心理健康水平、引导家长呵护孩子心理健康、精心组织首个宣传教育月活动等，推动加强学生心理健康教育。举办宣传教育月和大讲堂，对于推动全社会更加重视学生心理健康、促进学生身心健康具有重要意义。

活动现场。人民网记者 于凯摄

活动现场。人民网记者 于凯摄

崔士鑫表示，主流媒体要增加对青少年心理发展特点、心理问题的常识科普，帮助家庭、学校和社会正确看待心理健康问题。要积极聚合平台资源，探索利用先进技术赋能，提供多元化和专业化的心理健康服务。要促进家庭、学校、社会形成合力，共同呵护学生心理健康。要推出系统、持续的宣传报道，不断增强学生心理健康工作的科学性、针对性和有效性。

董奇提出，要立足办好大讲堂，聚焦学生、家长、教师、社会大众等不同群体的不同需要，建设分众宣传的科普体系；积极创新适应于大众传播特点的、多样化、立体化的科普宣传形式，着力打造一批科普精品；针对关于心理问题的错误看法及非理性的担忧和恐惧、不科学的应对和处理方式、亲子沟通交往知识缺乏等突出问题，谋划开展专题科普。

据悉，教育部决定自2024年起，将5月确定为“全国学生心理健康宣传教育月”，通过形式多样的宣传教育活动，营造良好社会氛围，提升师生、家长心理健康知识水平和素养。全国学生心理健康大讲堂将聚焦学生心理健康重大问题，精选主讲教师开展专题讲座。

(责编：李依环、熊旭)

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