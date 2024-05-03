本报记者 吴 丹

2014年5月4日，习近平总书记在北京大学考察时强调：

“广大青年要从现在做起，从自己做起，勤学、修德、明辨、笃实，使社会主义核心价值观成为自己的基本遵循，并身体力行大力将其推广到全社会去”。

“无论什么时候，我们都要坚守在中国大地上形成和发展起来的社会主义核心价值观，在时代大潮中建功立业，成就自己的宝贵人生。”

殷殷嘱托，声声寄语。习近平总书记的重要讲话深刻阐述了社会主义核心价值观的重大意义、丰富内涵和实践要求，深刻回答了当代青年践行社会主义核心价值观的时代责任和努力方向。

10年来，北京大学贯彻落实“勤学、修德、明辨、笃实”重要要求，将社会主义核心价值观教育纳入青年人才培养全过程，引导青年学子扣好人生第一粒扣子，在实现中国梦的伟大实践中创造自己的精彩人生。

勤 学

下得苦功夫，求得真学问

有老师指点，有同学切磋，有浩瀚的书籍引路……百年燕园，勤于学习、敏于求知的氛围浓郁。

从大二起，郭资政就跟随教师课题组，提出问题，设计实验，探索芯片设计自动化。对他而言，“课业是接触新知识的机会，科研是通过实践去解决此前别人未能解决的问题”。

论文和成果被多个国际顶级学术会议和期刊接收，获得国际计算机学会2022年度学生科研竞赛全球决赛本科生组全球第一名、第十三届“中国青少年科技创新奖”、世界大学生超级计算竞赛一等奖……尽管已多项荣誉在身，郭资政仍不断攀登新的科研山峰。

求得真学问，笃行报国志。

10年前的师生座谈会，对于药学院2010级博士研究生秦冲来说，意义非凡。作为学生代表，他向习近平总书记汇报了科研日常。

毕业后，秦冲师从国际著名药物化学家王少萌教授，在美国做博士后研究，看到被疾病困扰的患者及家属，一个念头强烈驱使着他——从药学基础理论转向临床药物研究。

博士后出站，秦冲毅然回国，投身于靶向抗癌新药的研制，“就想为祖国做点实事”。

“北大是常为新的”。这既是说北大始终挺立时代潮头，扎根中国大地办大学，也是在讲一代代北大学子始终葆有上下求索、锐意进取精神，以青春之热血奋楫前行。

首轮“双一流”建设中，41个学科入选一流学科建设名单；教育部三批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地中，北大共获批19个基地；物理学科卓越人才培养计划、国家急需高层次人才培养专项扬帆起航；开设“马克思主义理论”本科专业，并设“大钊班”本科班，将学生的理论基底夯实拓宽；钻研新知，多维学习，参加本科生科研训练、“挑战杯”学术科创的人数逐年攀高。

图书馆内的点点光亮，研讨教室里的次次讨论，皆是燕园学子勤奋求知的写照。

修 德

加强道德修养，注重道德实践

“莫高窟已经成为我生命中不可分割的一部分！”2019年9月，北京大学邱德拔体育馆，北大校友、敦煌研究院名誉院长樊锦诗向3700余名本科新生讲述信仰与坚守。在这场“青春告白祖国”主题教育活动报告会中，青年学子们因“择一事、终一生”的人生选择而感动不已。

实际上，当年7月，新生们已经与樊锦诗有过“一面之缘”，在他们收到的录取通知书中，有一封樊锦诗的亲笔信：亲爱的学弟学妹们，你们好，我是老校友樊锦诗。1958年，我和你们一样怀着激动的心情，收到了北京大学的录取通知书。刻苦学习，努力使自己成为国家需要的人才，是当时北大学子共同的梦想。

“德者，本也。”北京大学始终把立德树人作为育人根本。

修德，要立意高远，立报效祖国、服务人民之志。2022年北京冬奥会赛场，来自北大的630名志愿者、57名赛时实习生活跃于各个场馆间；研究生支教团成立，近400名学生远赴青海、西藏、新疆等地，用爱心扶智、用教育立志。

修德，也要立足平实，从做好小事、管住小节开始起步。组织10位优秀一线员工录制“新时代劳动者十讲”慕课，计8个劳动教育学时；举办百余期“教授茶座”，成为大师大家和青年学生畅谈人生道理、分享成长经历、共话科学精神和人文素养的有效平台。

以身作则，胜似千言。医学部教授祝学光，一辈子一件事，年近90岁依然活跃在讲台前，将一颗爱党心融入医疗工作，融入教学岗位；哲学系汤一介先生，耄耋之年潜心编纂《儒藏》，正本清源，久久为功。

时代波澜中闪烁着北大人立德笃行的坚定身影，映照出北大人浓郁深沉的家国情怀。

明 辨

善于明辨是非，善于决断选择

一代青年有一代青年的历史际遇。明辨是非的能力，关乎思想境界的高低与青春逐梦的航向。

庆祝中华人民共和国成立70周年大会上，“凝心铸魂”方阵引人瞩目。2232名北京大学师生簇拥着火炬造型花车，喊出“团结起来、振兴中华”的口号，声浪穿透时空。

是非明，方向清，路子正，才能结出奋斗的甜美果实。

北京大学重点建设“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程，利用北大深厚学科优势，设置“习近平法治思想概论”“国家安全学导论”“习近平外交思想研究专题”“习近平总书记关于教育的重要论述研究”“国际组织与全球治理”等课程。开展“恰是百年风华”湖畔歌会、四代北大人同唱“歌唱祖国”等主题活动，注重通过国家重大主题活动厚植爱国主义情怀，增强向心力、凝聚力和归属感。

学会思考、善于分析、正确抉择，才能更加从容自信。

北京大学落实全员、全过程、全方位思政育人要求，把思政课搬进演播室，创新制作“思政热点面对面”“新中国70年7个重大理论问题”系列视频课；打造“思政金课”，经济学家林毅夫、国际关系专家王缉思等联袂讲授“形势与政策”课程，为学生打开看向时代社会之窗；设立“大钊阅览室”，完善革命历史文物讲解育人功能；拓展“党支部+思政实践”新模式；选任能力品德优秀的年轻师生担任“第二班主任”“驻楼辅导员”“博士生讲师团”，让青年影响青年。

牢记“国之大者”，用中国梦激扬青春梦，当代青年在强国建设、民族复兴伟大征程中的人生蓝图勾勒得愈发清晰。

笃 实

扎扎实实干事，踏踏实实做人

“道不可坐论，德不能空谈。”北大师生深谙此理，从书堆走向山川，把小事当作大事，在广阔天地间烙下坚实脚印。

哲学系2015级硕士王冠军，毕业后到浙江省余杭区良渚街道新港村担任驻村第一书记，走村入户摸排村民需求，补齐当地公共服务配套短板。

元培学院2013级本科生李雨晗，放弃世界名校的深造机会，一头扎进三江源自然野生动物保护工作，投身山清水秀、万物争荣的壮美生态画卷。

夏商周考古方向博士生何晓歌见证了三星堆遗址祭祀区8号坑一点点地“降”下去，琳琅满目的青铜器逐渐浮现眼前，她说：“考古是一项漫长的工作，作为青年考古人，我们要耐得住性子，在田野里探寻中国历史的发展脉络，推进科学研究、还原真实鲜活中华文明。”

广大北大学子扎根平凡岗位，做出不平凡的成绩。他们奔赴乡野，去触摸祖国发展跳动的脉搏；他们向上生长，将奋斗之花绽放在各行各业；他们组成暑期社会实践团、研究生就业见习团、博士生服务团，从燕园出发，众川赴海。

富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善，传承着中华优秀传统文化的基因，承载着我们每个人的美好愿景。

勤学、修德、明辨、笃实，言简意深的八个字，成为北大学子、当代青年的人生指引，立志将社会主义核心价值观自觉践行于有信念、有梦想、有奋斗、有奉献的人生之中。

“以青春之我，创建青春之家庭，青春之国家，青春之民族，青春之人类，青春之地球，青春之宇宙”，纪念五四运动105周年之际，永久奋斗的昂扬旋律在北大校园奏响、奏强。

《 人民日报 》（ 2024年05月03日 01 版）

(责编：李昉、李依环)