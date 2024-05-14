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教育部、财政部启动2024年义务教育阶段“特岗计划”招聘工作

2024年05月14日08:13 | 来源：教育部网站
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为深入贯彻党的二十大精神，进一步落实《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，加强新时代教师队伍建设，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，教育部办公厅、财政部办公厅近日联合印发《关于做好2024年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》，全国计划招聘特岗教师3.7万名。

《通知》明确，要持续优化特岗教师队伍结构，2024年“特岗计划”仍面向中西部省份实施，重点向原“三区三州”、国家乡村振兴重点帮扶县、少数民族地区等地方倾斜；引导和鼓励高校毕业生到乡村学校任教，进一步加强道德与法治、体育与健康、外语、科学、劳动、艺术、信息科技、心理健康、特殊教育等紧缺薄弱学科教师的补充；支持鼓励符合条件的退役军人到中小学任教，可综合考虑服役年限等因素对退役军人相应放宽年龄限制；鼓励以“双一流”建设高校为代表的高水平高校为农村学校输送优秀高校毕业生。

《通知》要求，各地要切实把好招聘入口关，严格招聘条件和要求，按时完成2024年特岗教师公开招聘工作。边远艰苦地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘，可以结合实际情况适当降低开考比例或不设开考比例，采取面试、直接考察的方式公开招聘，划定成绩合格线。对于特别边远艰苦、教师流失较严重的地区可向本地生源倾斜。在“特岗计划”招聘基础上，根据具体需要，统筹做好地方特岗教师招聘工作。要切实做好特岗教师待遇保障，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证三年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。要系统开展特岗教师培训工作，加强岗前培训，强化师德师风教育。要扎实做好特岗教师信息管理，深入挖掘和广泛宣传特岗教师中的优秀典型，对于优秀特岗教师以适当形式予以表彰奖励。

(责编：李依环、孙竞)

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