人民网北京5月8日电 （记者郝孟佳）记者近日从对外经济贸易大学获悉，该校自2024级起面向全体研究生开设“人工智能+”通识必修课。课程通过灵活定制课程模块，培养不同类别研究生对人工智能的理解与应用能力，提高财经类研究生的学科交叉融合素养与综合竞争力。

据介绍，对外经济贸易大学的通识课程以介绍主流人工智能基础工具、方法与技术为主，设置人工智能概述、人工智能主要应用领域、前沿人工智能工具介绍、人工智能安全与伦理、人工智能未来发展趋势、人工智能赋能科研、人工智能与实验室前沿、AI关键技术与经管文法应用等八大模块。课程在设计上突出“一个目标、多层多类”，通过对八个独立课程模块的定制化菜单形成差异化教学方案，面向学术学位和专业学位硕士、博士研究生分批开课，实现分层分类培养。课程的教学方式采用“教师组”讲授、案例分析、小组讨论、实践操作、学生报告与展示等多种形式相结合，从学生需求出发，注重实践、实操与过程性评价。

对外经济贸易大学校长赵忠秀表示，“人工智能+”通识必修课的开设，让不同专业的学生都能掌握人工智能的基本概念、主要应用领域、前沿技术工具，为培养“人工智能+”横向复合型人才奠定坚实基础。他同时介绍，学校近期正式启动了“人工智能创新创业试验班”，通过“人工智能+创新创业+应用领域”的交叉融合路径，为培养有数字素养、创业思维和组织管理能力的纵向复合型人才打造“贸大模式”。通识必修课与试验班将共同构成贸大“人工智能+”教育体系的重要组成部分，为加快构建人工智能创新型人才培养模式开展深入探索与有益尝试。

“我们的老师和学生不需要成为人工智能技术专家，而是需要借助人工智能技术提升自身做研究的能力，让人工智能为教学和科研助力。”对外经济贸易大学信息学院院长熊璋介绍，“人工智能+”通识必修课将着力培养财经领域研究生的AI交叉融合素养及应用能力，而非偏向对人工智能技术原理的介绍。

对外经济贸易大学研究生院院长黄薇表示，作为一门面向全体研究生的通识必修课，在全面提高研究生AI素养的同时，还将坚持推进博士生拔尖创新人才培养、学术学位与专业学位研究生分类培养，通过差异化的课程模块与实践环节设置避免同质化倾向。同时，学校还将不断完善反馈机制，拓展教学资源，提高课程质量，在实战中培养拔尖创新人才。

(责编：李昉、熊旭)