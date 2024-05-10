原标题：高校应成为教育科技人才一体化发展的枢纽

高校是培养高素质创新人才、培育新质生产力、实现高水平科技自立自强的关键性力量。图为中国科学院大学成都学院。新华社发

全面建设社会主义现代化国家，教育是基础，科技是关键，人才是根本。党的二十大报告提出，“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”，首次将教育、科技、人才进行统筹安排、一体化部署，为深入实施科教兴国战略、建设社会主义现代化强国指明了方向与路径。习近平总书记强调：“要根据科技发展新趋势，优化高等学校学科设置、人才培养模式，为发展新质生产力、推动高质量发展培养急需人才。”我们必须深刻认识加快建设教育强国、科技强国、人才强国的历史使命，准确把握教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动的相互关系。高校作为拔尖创新人才培养的主阵地、基础研究的主力军和重大科技突破的策源地，应深化体制机制改革创新，积极推动教育科技人才的有效贯通和深度融合。

1.高校在统筹推进教育强国、科技强国、人才强国建设中发挥着重要作用

教育、科技、人才在整个社会大系统中都是十分重要的元素，决定着经济社会发展的质量、水平和效率。高校承载着人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作交流等多重功能，在一体统筹推进教育强国、科技强国、人才强国建设中具有独特作用。

纵观世界历史发展，国家富强始于教育、兴于人才、盛于科技。蔡元培说过：“欲知明日之社会，须看今日之校园。”作为教育、科技、人才的重要结合点，高校是培养高素质创新人才、提升社会生产力、推动人类文明进步的关键性力量，为经济社会的高质量发展提供“新质”人才支撑，催生新技术、新产品、新产业和新模式，孕育高质量发展的新动能，是全面推进强国建设、民族复兴伟业的重要力量。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。放眼全球，凡是现代化强国必然都是高等教育强国。一些西方国家之所以先后成为世界科学中心乃至经济中心，一个重要原因就在于他们借由高等教育的跨越式发展成为世界教育中心，进而形成教育、科技、人才与区域、产业、经济社会发展相互交融的创新生态体系，通过科技创新推动社会生产力发展，进而推动经济发展、社会进步和综合国力提升。

从我国的发展历史来看，高等教育在社会主义现代化建设中发挥了非常重要的作用。新中国成立以来，我国高等教育在党的领导下走过了从小到大、从弱到强的极不平凡历程，办学规模、培养质量、服务能力实现历史性跃升。高等教育毛入学率从1949年的0.26%提高到2023年的60.2%；截至2023年底，全国共有高等学校3074所，各种形式的高等教育在学总规模4763.19万人。我国已经建成了世界最大规模的高等教育体系，各种形式的高等教育实现了历史性跨越。高等教育与党和国家事业发展同频共振，在提高人口素质、增强科技实力、助力工业化建设和现代化产业体系建设等方面发挥了重要作用，教育服务国家战略和区域发展的能力显著增强。据统计，“十三五”以来，我国高校建设了60%以上的国家重点实验室，牵头完成50%的“中国科学十大进展”，为高铁、核电、生物育种、疫苗研发等重点领域提供了关键技术，参与了超级计算机、神舟系列等大国重器的研发，成为国家自主创新的重要策源地，有效促进了科技创新、经济发展和社会进步。高等学校尤其是一流高校要提升功能定位，围绕建设枢纽、强化枢纽、运营枢纽，着力推动教育、科技、人才融合发展、协同发力，努力成为区域创新核心力量和国家综合国力竞争的战略力量。经过多年的发展，北京海淀区的中关村科技园以及长三角、珠三角等地区的科技园都有较好的基础。高校应进一步发挥枢纽功能，深度融入园区发展，推动新一轮的创新创业和产业升级。

当前，中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局相互交织、相互激荡，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，大国之间的科技、人才和话语权的竞争十分激烈。党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。建设教育强国，是全面建成社会主义现代化强国的战略先导，是实现高水平科技自立自强的重要支撑，是促进全体人民共同富裕的有效途径，是以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的基础工程。高校集聚了一大批顶尖科学家、学术骨干和富有活力的青年师生，拥有众多相互交融的学科和一流科研创新平台，立足国家需要，将这些要素灵活有效地组织起来，提升教育质量和科研水平，必将在新时代展现新作为、作出新贡献。

2.推进体制机制创新，畅通教育、科技、人才的良性循环

改革开放40多年来，高校与社会的联系、交流、合作日益紧密，为高水平科技自立自强和经济社会高质量发展提供了有力的人才和智力支撑，但教育、科技、人才一体化发展的体制机制还存在一些短板和瓶颈，不能适应新时代的挑战和要求。习近平总书记强调，“当前，我国高等教育办学规模和年毕业人数已居世界首位，但规模扩张并不意味着质量和效益增长，走内涵式发展道路是我国高等教育发展的必由之路”，“要按照发展新质生产力要求，畅通教育、科技、人才的良性循环，完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制”。

今年的《政府工作报告》提到，要“坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进，创新链产业链资金链人才链一体部署实施，深化教育科技人才综合改革，为现代化建设提供强大动力”。高校要改革内部运行和对外协作的体制机制，对标对表中国式现代化的总体要求，瞄准高水平科技自立自强、培育新质生产力和经济社会高质量发展的内涵特征和目标要求，持续推进高校体制机制改革创新。

建立健全协作机制。应推动教育系统与产业系统、社会系统、科技系统的有效链接、有机融合。一要坚持“四个面向”，以更加主动的精神和更加有效的作为，把握传统产业转型升级、战略性新兴产业和未来产业发展壮大的趋势，创新高校发展理念，以城市或创新园区为载体，搭建协同平台、构建协作网络、培育创新生态，推进产教融合。二要立足两个大局，围绕加快发展新质生产力，加强高等教育的系统设计，有序推进教育链与创新链、产业链、资金链、人才链融合的建链补链强链延链，推动基础研究和关键核心技术实现重大突破。三要健全高校与地方经济社会发展合作共赢的利益机制，紧密围绕国家重大战略和区域经济社会的高质量发展需求，聚焦重点领域，深入开展校地、校企、校校、校所和国际化合作，大力推进政产学研用深度融合，打造教育改革“先行区”，构建科技创新“联合体”，建设人才集聚“新高地”，努力推动高等教育事业现代化和地方经济社会高质量发展双向赋能、双向成就。

提升整体办学质量和水平。要用系统思维推进教育、科技、人才一体化发展，努力建设一流学科、培育一流人才、产出一流成果，更好服务社会，在建构中国自主的知识体系、提高我国国际传播能力等方面勇担重任。在教育发展维度，要胸怀“国之大者”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，坚持为党育人、为国育才，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，根据科技创新趋势优化学科和专业设置，优化教育教学资源结构布局，持续推进高等教育的改革创新。在科技创新维度，瞄准科技前沿和关键领域，积极承担高水平科技自立自强的创新使命，开展基础研究和原始创新，将高校打造成原始创新和关键技术创新策源地，在推动高水平科技自立自强中挑大梁、作贡献。在人才培养维度，改革人才培养模式，全面完善人才培养、引进、使用、合理流动的工作机制，集聚全球顶尖科技人才，加快培养拔尖创新人才，把我国建设成为世界重要的人才中心。

改革组织管理机制。一要创建教育科技人才融合发展机制。围绕教育科技人才一体发展需要，改革组织和运行机制，灵活设立新型科研组织，设立学科特区、人才特区和产学研合作平台，促进学科交叉、科教融汇和产教融合，推进产学研协同育人和协作创新。二要深化开放协同办学机制。构建与企业、科研机构、政府等多方共建联动机制，提高合作的组织化程度，创设共建共治共管共享的良好局面。三要健全科技创新评价机制。梳理科技创新及其成果转化的堵点卡点难点，围绕基础研究、关键共性技术和“卡脖子”技术难题，优化高校科研评价体系，将高校打造成为科技创新高地。四要完善对外合作机制。持续加大投入和建设力度，主动参与全球竞争与合作，集聚具有国际竞争力的人才资源和创新要素，深入推进世界一流大学和一流学科建设。

（作者：王成斌，系南京师范大学党委书记、江苏人才发展战略研究院院长）

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