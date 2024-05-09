原标题：山西晋中：产教学研用深度融合

青年人是一座城市的人力资本、活力之源，亦是科技创新的主力军。作为山西大学城所在地，山西省晋中市是21所高校的驻地，有34.6万名师生，科教人才资源集聚于此。

日前，记者走进山西综改示范区晋中开发区（省级）数字化转型促进中心、晋中开发区科技企业孵化器，感受这座城市与青年人的双向奔赴。

2017年，某高新技术企业进驻山西大学城开展校企合作、产教融合工作，目前已形成产业、研发、人才培养、双创的闭环模式。

就读于太原理工大学的贺世博，本科时在该企业实习。研究生期间，又以项目合作的方式进入该企业，带领技术团队解决项目的技术体系建设等关键问题。在他看来，晋中这座城市，充满无限可能和机遇。“希望利用自己的专长，帮助当地企业发展，同时吸引更多人才到晋中就业创业。”贺世博说。

近年来，晋中市以建设青年发展型城市为牵引，大力实施城校融合、产学融合、联盟创新、创业孵化“双融双创”科教兴市战略，优环境、建机制、强保障，打好“大学牌”，努力把“晋中有座大学城”变为“晋中是座大学城”。

作为山西省产教融合试点城市，晋中市积极探索校企合作的体制机制创新，将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措，全力促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，全面构建“政企行校”四位一体的产教学研用深度融合系统。

“应着眼让更多高校毕业生留在晋中创业就业，在留才、聚才、引才上下功夫。”晋中市委副书记、市长刘星表示，晋中将坚定不移打好“大学牌”，以“双融双创”为抓手，加快推动市校协同创新由“物理融合”转向“化学反应”，持续做好科技创新大文章，加快发展新质生产力。

晋中市结合全市产业发展实际，以大学生创业指导服务需求为导向，推动校企校地合作共建一批大学生创业示范基地、创业孵化园和众创空间，引导鼓励高校师生在晋中创新创业、注册公司。晋中市还聚焦市域发展人才需求，打通校地干部双向挂职通道，支持校企共建人才培训基地、开展实习就业与技能培训等，促进产业园区与驻市高校、“四上”企业与学科专业双向对接。此外，晋中市还进一步出台支持高校师生创业就业、留才用才优惠政策，深挖企事业单位潜力资源，建设一批“青年人才驿站”，吸引更多高校师生融入晋中、爱上晋中、留在晋中。

（记者 李建斌 杨珏）

(责编：郝孟佳、李昉)