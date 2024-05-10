2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京5月10日电 (记者郝孟佳)五月是春天的尾声，也是夏天的开启。此时，高考已经进入倒计时阶段，考生们正在做最后的冲刺。近日，中国科学院院士、复旦大学校长金力深情寄语高考生，并发出诚挚邀请，为考生们加油。

金力介绍，复旦大学为同学们设计了“2+X”培养体系。通过通识教育和专业培养夯实个人发展根基，为学生个性化成长设计多元发展路径、提供丰富的发展机会，引导大家按照个性兴趣和发展需求作出选择，迈出主动规划和自主探究的坚实步伐，成为像“干细胞”那样具有多方面潜力和高素质潜能的卓越之才。

“我们坚信拔尖创新人才是造就出来的，根据同学们的成才需要，学校设计了许多面向‘高精尖缺’的特色培养项目，如相辉学堂、香农计划、新工科创新学院等等，集聚了丰富的全球一流教育资源，提供大量的创新创业和高端实习实践体验、海外交流访学项目，帮助大家学会创新、学会创造，面向未来构建自己的知识结构和能力矩阵。”金力说，复旦大学厚植大学创新和文化沃土，营建自立自强、开放包容的校园文化，全力为大家提供精彩纷呈的学术文化生活服务，帮助大家打开视野、积累智慧、提升品味。

“复旦就像一艘培养航海家的远洋轮，我们期待着来自全国的优秀学子登上‘复旦号’。我代表复旦大学，向全国即将参加高考的同学们，表达最诚挚的祝福。祝福大家，勇敢接受高考的挑战和洗礼，迈向人生的蔚蓝之境。”金力说。

(责编：李依环、熊旭)