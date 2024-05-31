人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

高考期间如何保证良好的饮食习惯？

2024年05月31日12:06 | 来源：人民网-教育频道
小字号

2024年高考大幕即将拉开，为帮助考生和家长科学备考，人民网推出“2024年高考小贴士”系列策划，从健康饮食、心理减压等方面为高考生支招、加油。

人民网北京5月31日电 （记者郝孟佳）高考临近，很多家长都会非常注意孩子的饮食问题。高考前，要注重哪些食物的摄入？因为紧张导致食欲不好，该怎么应对？人民网教育频道特别邀请到中国农业大学食品学院教授范志红，从营养学的角度和大家聊一聊，高考期间应该如何均衡搭配饮食。

范志红表示，高考期间最要注意的是食品安全。一是要避免细菌性的食物中毒；二是要注意食物过敏和不耐受；三是要预防消化不良。

范志红认为，所谓的“补脑”是没有必要的。因为人的大脑细胞的增殖期在3岁以后就已经结束了，现在不需要再考虑如何增长脑细胞。同时，也不建议考生喝一些兴奋性的饮品。因为所有让人兴奋的饮品，都不能真正的解决疲劳问题，而是掩盖了大脑感觉疲劳的信号，兴奋感过后，就会让人感到更加疲劳。

范志红建议，日常三餐中，主食一定要吃够，适量补充蛋白质，搭配蔬菜、水果。主食可以吃一些慢消化的的淀粉类食物，最好是粗细搭配，这些食物会在餐后的3-4个小时，缓慢地释放出葡萄糖，维持大脑的正常工作。

范志红表示，高考期间，家长注意不要把紧张的情绪传导给孩子，生活节奏跟平常越接近越好。饮食方面尽量做的比较清淡，烹调方式最好是炖、煮、炒、蒸，多吃一些煮的比较柔软的绿叶菜，对考生的情绪安定、减少焦虑都是有帮助的。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部