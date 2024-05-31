2024年高考大幕即将拉开，为帮助考生和家长科学备考，人民网推出“2024年高考小贴士”系列策划，从健康饮食、心理减压等方面为高考生支招、加油。

人民网北京5月31日电 （记者郝孟佳）高考临近，很多家长都会非常注意孩子的饮食问题。高考前，要注重哪些食物的摄入？因为紧张导致食欲不好，该怎么应对？人民网教育频道特别邀请到中国农业大学食品学院教授范志红，从营养学的角度和大家聊一聊，高考期间应该如何均衡搭配饮食。

范志红表示，高考期间最要注意的是食品安全。一是要避免细菌性的食物中毒；二是要注意食物过敏和不耐受；三是要预防消化不良。

范志红认为，所谓的“补脑”是没有必要的。因为人的大脑细胞的增殖期在3岁以后就已经结束了，现在不需要再考虑如何增长脑细胞。同时，也不建议考生喝一些兴奋性的饮品。因为所有让人兴奋的饮品，都不能真正的解决疲劳问题，而是掩盖了大脑感觉疲劳的信号，兴奋感过后，就会让人感到更加疲劳。

范志红建议，日常三餐中，主食一定要吃够，适量补充蛋白质，搭配蔬菜、水果。主食可以吃一些慢消化的的淀粉类食物，最好是粗细搭配，这些食物会在餐后的3-4个小时，缓慢地释放出葡萄糖，维持大脑的正常工作。

范志红表示，高考期间，家长注意不要把紧张的情绪传导给孩子，生活节奏跟平常越接近越好。饮食方面尽量做的比较清淡，烹调方式最好是炖、煮、炒、蒸，多吃一些煮的比较柔软的绿叶菜，对考生的情绪安定、减少焦虑都是有帮助的。

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