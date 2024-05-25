娄慧莹 游 越

江西南昌新龙学校的校园博物馆内，学生志愿讲解员正在讲解。

江西省博物馆供图

近年来，随着“博物馆热”的持续升温，越来越多青少年走进博物馆，探索文物背后的历史故事。面对广大青少年不断增长的文化需求，江西省博物馆联动省内百余所中小学校，不断深化馆校合作机制，打造青少年教育的“第二课堂”。

“双减”政策落地后，学生课余空闲时间逐渐增多。国家高度重视博物馆儿童教育，鼓励在下午3点半课后时间，利用博物馆资源开展专题教育活动。面对社会教育的新需求与“双减”背景下的新机遇，江西省博物馆研发“三点半博物馆”项目，打造“课程+活动+志愿服务”一体化特色课后服务体系。

“三点半博物馆”创新“菜单式”定制服务，20多门社教课程，10余条研学路线，30多个自定义教育模块，精准对接中小学教材。以班级为单位，长期、定期“点对点”对接，为不同学龄、不同兴趣学生定制课程。摒弃传统知识灌输，将教学融入短剧表演、科学实验、艺术创作等趣味互动，用兴趣引导学生，让学生在“第二课堂”上增长知识、开阔眼界。组建“小赣将”小小志愿者团队，让孩子们从博物馆教育的受众，变成优秀传统文化的主动传播者。

随着“三点半博物馆”的成功落地，江西省博物馆拉近了与学生之间的距离。自2022年起，江西省博物馆每年推出一个儿童专题展览，并通过流动展览进校园等方式，开展馆校联动，丰富学生课余生活。“寻·虎——小鸟虎儿童主题展”“趣纹——小跃鹿的奇幻‘饰’界”等由少年儿童参与策划的展览进入校园，动画人物趣味呈现，童言童语介绍江右瑰宝，讲述江西古老历史文化。学生对校园里观展产生浓厚兴趣。

2023年起，江西省博物馆开始尝试从不定期的、短暂的“进校园”活动向创建具有长期性、稳定性的“校园博物馆”迈进。2023年9月，江西省博物馆通过签订馆校合作协议，在南昌市9所中小学搭建起博物馆校园专属空间，通过流动展板、文物模型、多媒体设备等，建立起“校园博物馆”的雏形。今年3月，江西省第一座中小学校园博物馆在南昌红谷滩区新龙学校正式启幕。宣教人员在寒暑假期开展培训，让学生、教师、家长加入校园博物馆志愿讲解队伍，搭建“馆、校、家”三方共育空间。

为了让广大少年儿童都能享受博物馆教育资源，促进教育公平的发展，江西省博物馆携手特殊教育学校、江西省残疾人联合会等单位，打造“共护童梦”项目。项目围绕各类特殊儿童的自身特点，匹配他们的学习规律，制作有声读物、读本绘本、手语动画等，让特殊儿童无障碍享受文博教育资源。

用声音释放博物馆力量，打造属于特殊儿童的“历史王国”。2023年9月，“声悦童心——《虎伢子说江西》有声读物配音征选活动”正式启动，全省数百名中小学生踊跃报名，最终3人加入配音团队。2024年，“共护童梦”系列课程陆续面向省内各特殊教育学校、残疾儿童康复服务机构开启预约服务。宣教人员送课入校，来到特殊儿童的身边，在情景演绎与互动创作中让孩子感受历史文化的魅力。

博物馆不仅是文物的展示地，更是诠释文物意义和价值的场所，承载着社会教育的重要功能。博物馆进校园，推动资源的转化，促进文物的活化，助力教育的优化。江西省博物馆不断探索馆校合作新路径、新模式，构建资源共享机制，满足广大师生不同的文教体验需求，让博物馆赋能美好校园生活。

（作者单位：江西省博物馆）

《 人民日报 》（ 2024年05月25日 06 版）

(责编：李昉、李依环)