原标题：贵州绥阳：百名学生下田插秧 体验劳动艰辛

图为5月21日，一名学生在绥阳县旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，两名学生在绥阳县旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，航拍绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

图为5月21日，航拍绥阳县旺草中学学生在旺草万亩大坝体验插秧。唐哲 摄

5月21日，贵州省绥阳县旺草中学400余名师生走进旺草大坝田间地头，开展插秧农事体验活动。本次体验活动是让学生了解农耕文明，体会劳动的艰辛，更加珍惜粮食。

(责编：郝孟佳、李昉)