发布仪式现场。同济大学供图

人民网北京5月16日电 (记者李依环)今天,同济大学发布《人工智能赋能学科创新发展行动计划(2024-2027)》(以下简称《行动计划》),启动八大核心任务,加强人工智能学科建设,系统性推动人工智能赋能学科创新发展,赋能人才培养、科学研究、社会服务、国际合作、数字校园等领域实现全方位高质量发展。

《行动计划》提出“1+N”的人工智能赋能学科创新发展思路。其中,“1”是指推动人工智能学科发展,“N”是指对其他学科和各项工作全面赋能,促进全校学科的整体转型升级。“1”为“N”的赋能提供人工智能理论、方法、技术、工具等支撑,“N”则为人工智能提供新场景、新应用,推动人工智能落地见效。

《行动计划》部署了八大核心任务。一是推动自主智能科学中心建设,抢占智能科技创新高峰;二是打造人工智能算力数据平台,支撑智能科学范式变革;三是参与国家人工智能专项建设,选育人工智能专业精英;四是实施人工智能赋能教学创新,培养复合型创新性人才;五是推进人工智能赋能科学研究,攻克重大关键科技问题;六是加强人工智能社会治理研究,创新文科建设发展范式;七是深化人工智能国际合作交流,共筑人工智能发展高地;八是建设智慧校园十大系统工程,提升保障能力服务水平。

中国工程院院士、同济大学校长郑庆华表示,人工智能已成为21世纪最具挑战性、最具催化力、最具赋能特征的战略性技术,是发展新质生产力的重要引擎。同济大学面向时代急需、国家急需,勇担教育强国使命,把“人工智能+”作为教育发展的战略任务,以学校第十二次党代会确立的“巩固、调整、转型、提升”为工作主线,以数智化、绿色化、融合化“三化”作为促进学科转型高质量发展的路径方向,全面探索智能技术赋能教育教学(AI for Education)、科学研究(AI for Science)、工程技术(AI for Engineering)、管理服务(AI for Management)的创新实践,推动学科转型升级高质量发展。

“我们希望,到2027年同济大学建校120周年之际,总体完成‘1+N’人工智能赋能学科创新发展行动计划各项重点任务。”郑庆华表示,一方面,智能科学技术学科和其他相关学科整体建设水平达到国内领先、国际知名,在新一代人工智能科技创新领域具有卓越影响力。另一方面,实现人工智能对学校各学科的全面赋能,同时,人工智能有效赋能学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作以及数字校园建设,为加快发展新质生产力、推进中国式现代化提供有力支撑。

记者了解到,近年来,随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,同济大学大力推进智能科学与技术一级交叉学科建设,推进原始创新研究,积极打造人工智能国家战略科技力量,同时以“数智化”赋予传统学科发展新动能,在学科建设、人才培养、科学研究、平台搭建等方面全面推进“人工智能+”,开辟新赛道、塑造新优势,取得一系列重要进展。

(责编:李依环、熊旭)