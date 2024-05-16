发布仪式现场。同济大学供图

人民网北京5月16日电 （记者李依环）今天，同济大学发布《人工智能赋能学科创新发展行动计划（2024-2027）》（以下简称《行动计划》），启动八大核心任务，加强人工智能学科建设，系统性推动人工智能赋能学科创新发展，赋能人才培养、科学研究、社会服务、国际合作、数字校园等领域实现全方位高质量发展。

《行动计划》提出“1+N”的人工智能赋能学科创新发展思路。其中，“1”是指推动人工智能学科发展，“N”是指对其他学科和各项工作全面赋能，促进全校学科的整体转型升级。“1”为“N”的赋能提供人工智能理论、方法、技术、工具等支撑，“N”则为人工智能提供新场景、新应用，推动人工智能落地见效。

《行动计划》部署了八大核心任务。一是推动自主智能科学中心建设，抢占智能科技创新高峰；二是打造人工智能算力数据平台，支撑智能科学范式变革；三是参与国家人工智能专项建设，选育人工智能专业精英；四是实施人工智能赋能教学创新，培养复合型创新性人才；五是推进人工智能赋能科学研究，攻克重大关键科技问题；六是加强人工智能社会治理研究，创新文科建设发展范式；七是深化人工智能国际合作交流，共筑人工智能发展高地；八是建设智慧校园十大系统工程，提升保障能力服务水平。

中国工程院院士、同济大学校长郑庆华表示，人工智能已成为21世纪最具挑战性、最具催化力、最具赋能特征的战略性技术，是发展新质生产力的重要引擎。同济大学面向时代急需、国家急需，勇担教育强国使命，把“人工智能+”作为教育发展的战略任务，以学校第十二次党代会确立的“巩固、调整、转型、提升”为工作主线，以数智化、绿色化、融合化“三化”作为促进学科转型高质量发展的路径方向，全面探索智能技术赋能教育教学（AI for Education）、科学研究（AI for Science）、工程技术（AI for Engineering）、管理服务（AI for Management）的创新实践，推动学科转型升级高质量发展。

“我们希望，到2027年同济大学建校120周年之际，总体完成‘1+N’人工智能赋能学科创新发展行动计划各项重点任务。”郑庆华表示，一方面，智能科学技术学科和其他相关学科整体建设水平达到国内领先、国际知名，在新一代人工智能科技创新领域具有卓越影响力。另一方面，实现人工智能对学校各学科的全面赋能，同时，人工智能有效赋能学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际合作以及数字校园建设，为加快发展新质生产力、推进中国式现代化提供有力支撑。

记者了解到，近年来，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，同济大学大力推进智能科学与技术一级交叉学科建设，推进原始创新研究，积极打造人工智能国家战略科技力量，同时以“数智化”赋予传统学科发展新动能，在学科建设、人才培养、科学研究、平台搭建等方面全面推进“人工智能+”，开辟新赛道、塑造新优势，取得一系列重要进展。

(责编：李依环、熊旭)