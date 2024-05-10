侯金亮 王贵江

原标题：【光明时评】期待更多青年科技人才“挑大梁”

国家重点研发计划参研人员中，45岁以下占比达80%以上；北斗导航、探月探火等重大战略科研任务的许多项目团队，平均年龄都在30多岁；在未来科学大奖等奖项的获选名单中，既有“40后”“50后”，也闪现“80后”“90后”的身影……在诸多产业领域，尤其是人工智能、未来产业等新赛道，优秀青年科技人才正加速成为科技创新的主力军，他们大展拳脚、加速奔跑，为加快实现高水平科技自立自强注入澎湃力量。

青年人才处于创新创造力的高峰期，是国家战略人才力量的重要组成部分。培养用好青年科技人才，对科技强国建设和人才强国建设都意义重大。近年来，我国构筑起日益完善的政策体系，支持青年科技人才更好成长成才。2023年8月，中办、国办印发《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》，提出支持青年科技人才在国家重大科技任务中“挑大梁”“当主角”，并从提升科研单位人才自主评价能力、加大青年科技人才生活服务保障力度等方面作出部署。各地各部门也相继完善配套政策和制度，为青年科技人才搭建更广阔舞台，营造更友好成长氛围，比如强调40岁以下青年科技人才担任项目（课题）负责人和骨干的比例原则上不低于50%，提高对青年科技人才的资助规模，等等。

让青年科技人才在新赛道上跑得更快更稳更远，还需要在完善体制机制上来真把式，持续破除影响青年科技人才成长的障碍；在营造更好发展环境上下狠功夫，让青年科技人才的创新创造活力持续迸发。

搭好梯子，为青年科技人才铺好前路。摒弃“帽子”思维，破除“四唯”现象，推进事务性减负，让青年人才可以放开手脚大胆探索、心无旁骛投身科研。持续健全考察激励机制，不拘一格科学用人，优化考核标准，不断畅通青年人才成长通道、拓宽发展空间。营造灵活开放的人才环境，加快搭建和完善重大科创平台，支持其开展原始创新、技术攻关、成果转化，让青年科技人才在科技创新的舞台上尽情绽放。比如，广西在科技计划中持续设置“青年科技创新人才培养”专项，近3年累计下达三类项目700多项、资助经费近8000万元；在八桂学者项目中设立八桂青年学者岗位，将优秀青年人才纳入高层次人才计划培养，给予连续3年稳定的经费支持。不断完善的资助体系和持续加大的培养支持力度，赋予了青年科技人才更大的科研自主权，让他们能够更好潜心研究、成长进步。

厚植人才创新创造的沃土，还需要关心关注青年科技人才的“急难愁盼”，切实帮助该群体解决在住房、医疗、子女就学等方面存在的实际困难，在学习培训、合作交流、心理健康等方面做好保障，增强他们甘坐“冷板凳”、敢闯“无人区”的定力和底气。

科技创新日新月异，需要大批有胆识、有能力、有担当的青年科技人才为之奋力奔跑。让我们共同为青年科技人才提供更便利的科研条件，创造更优越的成长环境，让更多青年科技人才“挑大梁”“当主角”，形成人才辈出、人尽其用、活力迸发的生动局面。

（作者：侯金亮 王贵江，均系重庆市中国特色社会主义理论体系研究中心重庆日报报业集团分中心研究员）

(责编：李昉、李依环)