人民网北京5月13日电 （记者李依环）毕业季来临，2024届高校毕业生陆续进入论文答辩阶段。记者关注到，今年不少高校发布专门通知，明确将对毕业设计（论文）中的人工智能生成内容占比进行检测，并对AI代写在论文中的比例等问题作出规范。

2023年12月，科技部发布《负责任研究行为规范指引（2023）》，对如何依规合理使用生成式人工智能（AIGC）作出具体指引，同时提出不得使用AIGC直接生成申报材料，不得将AIGC列为成果共同完成人，不得直接使用未经核实的由AIGC生成的参考文献等，明确划出具体边界。

多所高校发文规范学生毕业论文中使用AI

截图来源：中国传媒大学继续教育学院官网

今年，中国传媒大学发布《关于加强2024年毕业论文（设计）中规范使用人工智能管理的通知》。此后，该校继续教育学院在细则中要求，学生须明确披露是否使用生成式人工智能。如使用，须述使用方式、细节，包括模型/软件/工具名称、版本及使用时间。涉及事实和观点引证的辅助生成内容，须明确说明其生成过程，并同时在毕业论文（设计）相应位置具体标注，确保真实准确和尊重他人知识产权。

截图来源：福州大学教务处官网

4月28日，福州大学教务处发布通知，决定对2024届本科生毕业设计（论文）进行AI代写的检测，检测结果将作为成绩评定和校级优秀毕业设计（论文）评选参考依据。通知指出，此举是为了“进一步加强学术道德和学术诚信教育，营造良好的学术生态，规范学生科学合理使用生成式AI技术，杜绝人工智能代写、剽窃、伪造等学术不端行为”。

4月10日，湖北大学本科生院发布通知，明确本届本科毕业论文（设计）将试行加入AIGC检测。毕业论文（设计）检测系统将识别论文是否出现“AI代写”，并出具对应检测报告作为参考。如论文（设计）检测结果为“AI代写高风险”，教师应指导学生进行修改。

截图来源：天津科技大学教务处官网

4月9日，天津科技大学教务处发文规定，若本科生毕业论文中生成式AI检测的结果超过40%，学院将向学生发出警示，并要求其自查自纠；学生在收到警示后，需认真修改，由学院统一在相关平台检测通道进行复检。

专家：鼓励创新尝试，但学生不能投机取巧、产生偷懒心理

当前，以信息技术、人工智能为代表的新兴技术快速发展，为科学研究带来了新机遇，推动科学研究范式发生深刻变革，同时也可能在研究数据处理、研究成果形成、署名与知识产权归属等方面引发新问题。

在清华大学人工智能国际治理研究院副院长梁正看来，论文核心评价标准包括作者发挥的创造性、对论文的贡献程度。一篇大部分由AI生成且隐瞒使用情况的文章，既没有作者智力的贡献，也不符合科研诚信的要求，属于学术造假。

中国传媒大学文化产业管理学院执行院长张洪生此前接受媒体采访时表示，自去年以来，许多大学生开始使用人工智能辅助课程学习。“我很鼓励学生们进行这种创新和尝试，但一定要有自己的独创性，不能直接对生成式人工智能进行照搬、‘复制粘贴’。”

张洪生认为，面对新技术的冲击，对学位论文、毕业设计等的技术监管应当加强。应当了解人工智能技术的规律和使用伦理，而不能投机取巧、产生偷懒心理，更不能出现学术造假、欺骗行为。

(责编：郝孟佳、熊旭)