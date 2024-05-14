人民网北京5月14日电 （记者 唐婕）近日，教育部发布《关于开展基础教育“规范管理年”行动的通知》（以下简称《通知》），进一步依法依规加强中小学幼儿园办学行为管理，提升基础教育治理水平。通知列举了“十二条负面清单”，包括教师漠视、纵容学生欺凌行为，义务教育学校组织以选拔生源为目的的各类考试等。

《通知》提出“五个进一步”的工作目标，即进一步增强基础教育战线干部队伍和广大教师、教研员的政治意识、法律意识、规矩意识，进一步清理整治基础教育领域存在的违法违规、违背教育规律和教育功利化短视化行为，进一步建立健全依法管理、从严管理、规范管理的长效机制，进一步提高学校管理能力和教书育人水平，进一步提升人民群众对基础教育的满意度、获得感。

《通知》明确“三项规范整治重点”。一是安全底线失守。一些地方和学校意识形态责任制落实不到位，书记、校长、教师、教研员政治安全意识淡薄、言行不当。校园安全责任不落实，安全隐患排查整治不到位，学生伤害、欺凌等事件频发，甚至发生重特大安全事故。二是日常管理失序。一些地方和学校立德树人根本任务落实不到位，违背素质教育要求，唯分数唯升学现象屡禁不止。学校管理制度不健全、不落实，有的对法律要求和国家规定阳奉阴违、打折扣搞变通，破坏良好教育生态。三是师德师风失范。一些教师违背中小学幼儿园教师职业行为准则，背离育人为本要求，作风不良、品行不端，不平等对待学生甚至侵害学生合法权益，严重影响学生健康成长。

据了解，基础教育“规范管理年”行动将按“四步走”步骤实施。即日起至5月底，省级部署启动实施；6月至9月，各地各校全面自查整改；9月至10月，省域范围重点自查、加强工作指导；11月至12月，对规范管理年行动进行总结反馈。

基础教育规范管理负面清单如下：

1.严禁出现反党反社会主义、丑化党和国家形象、诋毁党和国家领导人或英雄模范、分裂国家、歪曲历史、美化侵略等错误言行，或在公开场合传播、通过网络转发相关错误观点。

2.严禁校园安全排查整改形式主义，放任重大校园安全隐患，发生重大事故后瞒报谎报、处置不当。

3.严禁教师歧视弱势群体学生，对学生实施体罚、变相体罚、辱骂殴打、性骚扰或者其他侮辱人格尊严的行为。

4.严禁校园内发生以多欺少、以强凌弱、以大欺小等学生欺凌行为，或教师漠视、纵容学生欺凌行为。

5.严禁以升学率或考试成绩对学校进行考核排名、下达升学指标，对教师进行排名、奖惩。

6.严禁义务教育阶段学校组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用各类竞赛证书、社会培训成绩、考级证明等作为招生依据。

7.严禁学校违反教育行政部门统一规定的校历提前开学、延迟放假，利用节假日、寒暑假组织学生集体补课。

8.严禁违反国家规定的学生睡眠时间安排学生作息，或以各种方式挤占学生“课间十分钟”休息。

9.严禁违反国家课程方案规定，随意调整、增减课程，挤占德育、体育、美育、劳动教育、综合实践活动课时。

10.严禁布置超过教育行政部门规定总量和时长的作业，或布置重复性和惩罚性作业。

11.严禁违规选用教材教辅，或以任何形式强迫、诱导学生通过指定渠道购买图书、电子产品、教辅材料、文具等。

12.严禁学校违反收费管理规定，擅自增加收费项目、提高收费标准、扩大收费范围，克扣挤占挪用发放给学生的各类资助资金等。

(责编：邵文婷、刘凡)