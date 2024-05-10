人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

助梦高考生 校长有话说——

西安交通大学校长张立群：为了心中的梦想奋力奔跑 不负青春

2024年05月10日09:08 | 来源：人民网-教育频道
小字号

2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。

那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京5月10日电 (记者郝孟佳)五月是春天的尾声，也是夏天的开启。此时，高考已经进入倒计时阶段，考生们正在做最后的冲刺。近日，西安交通大学校长张立群深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

张立群介绍，西安交通大学自1896年建校以来，就一直秉承着“实业救国、科技强国”的初心使命。1956年，数千名交通大学师生，响应党和国家号召，“向科学进军、建设大西北”，将交通大学的主体从繁华的上海迁到古都西安，铸就了伟大的西迁精神，展示了交大师生与祖国同呼吸、共命运的家国情怀。

张立群表示，迁校以来，西安交通大学共计为国家培养了近30万名优秀毕业生。学校在机、动、电等传统学科的坚实基础上，不断开拓创新，创造了百余项国内外科学研究领域的“第一”，创建了我国第一个工程热物理研究所，研制出我国第一台大型通用电子计算机、首个自主知识产权的数字处理芯片等等。

张立群说：”同学们，在这里，你将与先贤对话，与大师相伴，与未来同行，与时代共振；在这里，你将领略到数千年的汉唐文化底蕴和128年的厚重办学历史；在这里，你将尽享理、工、医、经、管、文等11个学科门类的综合性大学的学科交叉魅力；在这里，你将有机会进入中国西部科技创新港8大平台、30个研究院和400多个科研基地一展才华。“

“希望同学们在最后的一个月里调整好心态，为了心中的梦想奋力奔跑，不负青春！加油！我在西安交通大学等你们！”张立群说。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部