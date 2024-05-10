2024年全国高考即将拉开帷幕，广大学子将走进考场，为梦想而战。人民网推出“助梦高考生 校长有话说”系列报道，邀请多所“双一流”高校书记、校长为高考学子送上寄语，鼓励大家以青春最美的姿态，勇毅前行。 那些不断进取的岁月，是记忆浅滩上的粼粼波光，是长夜里的漫漫星辰。乾坤未定，静待东风；天地辽阔，一往无前。愿学子们无畏高考，踏浪前行，加油！

人民网北京5月10日电 (记者郝孟佳)五月是春天的尾声，也是夏天的开启。此时，高考已经进入倒计时阶段，考生们正在做最后的冲刺。近日，西安交通大学校长张立群深情寄语高考生，并发出诚挚邀请。

张立群介绍，西安交通大学自1896年建校以来，就一直秉承着“实业救国、科技强国”的初心使命。1956年，数千名交通大学师生，响应党和国家号召，“向科学进军、建设大西北”，将交通大学的主体从繁华的上海迁到古都西安，铸就了伟大的西迁精神，展示了交大师生与祖国同呼吸、共命运的家国情怀。

张立群表示，迁校以来，西安交通大学共计为国家培养了近30万名优秀毕业生。学校在机、动、电等传统学科的坚实基础上，不断开拓创新，创造了百余项国内外科学研究领域的“第一”，创建了我国第一个工程热物理研究所，研制出我国第一台大型通用电子计算机、首个自主知识产权的数字处理芯片等等。

张立群说：”同学们，在这里，你将与先贤对话，与大师相伴，与未来同行，与时代共振；在这里，你将领略到数千年的汉唐文化底蕴和128年的厚重办学历史；在这里，你将尽享理、工、医、经、管、文等11个学科门类的综合性大学的学科交叉魅力；在这里，你将有机会进入中国西部科技创新港8大平台、30个研究院和400多个科研基地一展才华。“

“希望同学们在最后的一个月里调整好心态，为了心中的梦想奋力奔跑，不负青春！加油！我在西安交通大学等你们！”张立群说。

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