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山东财经大学推出行动计划 实施人工智能赋能教育教学

2024年05月31日08:46 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月31日电 记者从山东财经大学获悉，近日，该校正式启动实施人工智能赋能教育教学“421”行动计划，旨在通过加快推进教育数字化转型、智能化升级，构建专业共融、课程共建、教材共研、师资共通、数据共享、产教共行的数智化人才培养机制。

据悉，“421”行动计划包括4个建设、2个共享和1个融合。其中，4个建设包括专业数字化建设、数字化课程体系建设、高水平教材建设、师资队伍数字化建设；2个共享包括建设数据集中共享平台、构建数据流通共享机制；1个融合是指深化“产教协同”行动计划。

教育部经济与贸易类教指委副主任委员兼秘书长、山东财经大学校长洪俊杰表示，当前学校正以“421”行动计划为引擎，推进新财经特色专业数字化转型升级，致力于培养既懂专业技能又具有较高数字素养的复合型人才。

根据行动计划，该校总体目标是，到2027年，重塑学校教学形态，让学科专业建设更具竞争优势，构建符合经济社会发展需要的高水平人才培养体系，培养能够适应和引领数字化时代的现代化人才，最终建成在全国财经类高校中处于领先水平、在国内高校中具有重要影响力的人工智能赋能教育教学的人才培养新模式。（李依环、于洪良）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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