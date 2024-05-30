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中国人民大学召开新时代人才培养大会

2024年05月30日10:58 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月30日电 （记者郝孟佳）28日，中国人民大学召开新时代人才培养大会，开启构建高质量人才自主培养体系新征程。

会议现场。 学校供图

会议现场。 学校供图

中国人民大学党委书记张东刚表示，学校召开首次新时代人才培养大会，主要基于三个方面的考量：从历史维度看，中国人民大学的人才培养具有光荣的革命传统和鲜明的红色基因；从实践维度看，中国人民大学的人才培养进入整体性革命性重塑的改革攻坚期；从全球维度看，中国人民大学的人才培养面临复杂严峻的挑战和前所未有的机遇。

张东刚指出，在培养拔尖创新人才的道路上，要拿出勇气、坚定信心，总结用好延安时期以来学校人才培养的红色基因和优良传统，深刻把握中国式现代化背景下人才培养的科学规律和发展趋势，系统推进人才培养理念创新、体制创新、方法创新、路径创新，以教书育人的实际成效回报社会、引领时代，用实际行动为“为谁培养人、培养什么人、怎样培养人”这一教育的根本问题提供人大方案、形成人大智慧、贡献人大力量。

中国人民大学校长林尚立表示，人才培养是“良心活”，要始终坚持“为党育人、为国育才”，涵养学生的道德、尊重学生的个性、倾听学生的呼声，努力做“经师”和“人师”的统一者；人才培养是“操心活”，要始终坚持以学生为中心，关心学生的学术进展、心理状态和职业发展，努力做“父母之心”和“教师之责”的统一者；人才培养是“匠心活”，要始终坚持精益求精，精心设计课程内容，不断改进教学方法，实现教师个人成长，做教学技术和教学艺术的统一者。

据悉，本次会议旨在谋划部署面向2037建校百年人才培养的战略目标、重点任务与行动方略，构建中国特色、世界一流的高质量人才培养体系，全面提升拔尖创新人才自主培养质量，为支撑引领中国式现代化培养造就堪当民族复兴重任的“复兴栋梁、强国先锋”。

(责编：李昉、熊旭)

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