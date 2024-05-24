原标题：山东农业大学团队揭示植物再生机制

5月22日23时，国际知名学术期刊《细胞》在线发布山东农业大学生命科学学院教授李传友团队科研成果，团队在植物再生领域研究取得重大突破，发现细胞受伤而产生的再生因子REF1，是引发组织修复和器官再生的原初受伤信号分子，在植物再生中发挥了巨大作用。

在大自然中，无法移动的植物在长期进化过程中形成了动物不可比拟的应对损伤的能力，它们不但能快速激活防御反应以抵御病虫侵害，还能轻松自如进行组织修复、器官乃至整个生命体的再生。“是什么调控器官再生”是《科学》杂志在2005年提出的125个人类未知的重大科学问题中最重要的25个科学问题之一。

李传友团队长期以番茄为研究对象，用遗传学手段解析植物系统性防御信号通路，获得了一系列系统素信号通路发生变化的番茄突变体，创造性地提出了在植物受伤反应中防御功能与再生功能是密不可分的这一全新理念，首次发现诱发植物再生的小肽，团队将该小肽重新命名为再生因子REF1。

尤为重要的是，他们发现，REF1的作用在植物界是保守的，几乎在所有双子叶植物和单子叶植物中都能找到对应的REF1小肽及其受体。外施REF1不仅可以显著提高番茄的再生能力和遗传转化效率，还可以将大豆、小麦和玉米等作物的再生能力提高数倍，遗传转化效率提高数倍。

中国科学院院士、中国科学院植物研究所研究员种康认为，该研究对细胞分化与再生领域的基础科学研究和生物技术应用都具有突破性意义。植物再生因子REF1的发现和利用，对我国打赢种业翻身仗、加快国家生物育种产业化步伐意义重大。

这一研究是山东省高校首次在《细胞》杂志以通讯作者单位发表植物科学领域论文。李传友团队的中国科学院遗传与发育生物学研究所博士生杨文韬、山东农业大学副教授翟华伟、中国科学院遗传与发育生物学研究所副研究员吴芳明和山东农业大学教授邓磊为论文共同第一作者，李传友和邓磊为共同通讯作者。（记者赵秋丽、冯帆 通讯员翟荣惠）

(责编：李昉、郝孟佳)