本报记者 赵晓霞

凯伦在第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛场上展示才艺。

肯尼亚内罗毕大学孔子学院文化活动现场。

肯尼亚内罗毕大学孔子学院师生正在探讨中文学习问题。

肯雅塔大学孔子学院美食俱乐部活动现场。

肯雅塔大学孔子学院学生在课堂上。

埃格顿大学孔子学院邀请中国专家赴肯尼亚开展农业技术培训。

埃格顿大学孔子学院开展“中文＋蔬菜嫁接技术”课程教学。

（本文配图均由受访者提供）

“前几天，中非经贸博览会走进非洲活动举办，安排我们孔院的学生做翻译，对接来内大孔院参观的企业代表；接着忙我们承办的第23届‘汉语桥’世界大学生中文比赛肯尼亚赛区比赛；之后是和内罗毕大学合办的招聘会；再就是我们作为主办单位之一的非洲孔子学院联席会要在5月底举办……”肯尼亚内罗毕大学孔子学院中方院长王尚雪数了数5月的工作日程感叹，“节奏特别快”。

作为非洲首家孔子学院，内罗毕大学孔子学院由天津师范大学和肯尼亚内罗毕大学共同创办，于2005年12月揭牌成立。多年来，该孔院培养了许多优秀的中文人才，见证了肯尼亚中文教育的发展。王尚雪的工作节奏也从侧面反映了中文教育如今在肯尼亚的热度。

学员规模人数持续增加

沿着时间轴线回看，2005年，内罗毕大学孔子学院成立；2008年，肯雅塔大学孔子学院正式揭牌；2012年，埃格顿大学孔子学院成立；2015年，莫伊大学孔子学院成立。

自4所孔院成立以来，肯尼亚中文学员在规模和人数上持续增加。数据显示，自成立以来，内罗毕大学孔子学院注册学员共22181人，文化活动共惠及受众142879人次。该孔院下设1所孔子课堂，在6所中学开设了中文俱乐部，还和13家合作单位共同推动中文教育发展；肯雅塔大学孔子学院成立以来，培养各类学生共5000余人。现在每年的学生人数在200人至250人之间。学生来源以在校大学生为主，有初级班、专科班、证书班等，还为社会人士开设专门班级，为不在首都内罗毕的小学生开设在线课程；埃格顿大学孔子学院目前下设7个教学点，包括埃格顿大学、克里木高中、埃格顿小学、克里木小学、狮子小学等。

除了中文学员在规模和人数上的增加，在肯尼亚中文教育图景绘制的过程中，这几所孔院积极探索并努力实践，推动了相关成果落地。比如，内罗毕大学于2009年开设本科汉语专业，是中文进入当地国民教育体系的重要成果。

自2020年起，中文进入了肯尼亚中小学的课堂，意味着肯尼亚小学四年级到高三的学生都可以将中文作为选修课程。

“开展国际中文教育离不开师资和教材，我们希望从根本上解决这两个问题。为了解决师资不足的问题，从去年开始，内罗毕大学孔院和天津师范大学合作，开办2﹢2项目，学生可以先在内罗毕大学学习两年，再到天津师范大学学习两年，该项目去年招收首届学生25人。此外，2023年推动内罗毕大学设立中文师范专业，参与肯尼亚中文教材大纲的制订和编写……这些都推动了中文教育在肯尼亚的发展。”王尚雪说。

据肯雅塔大学孔子学院中方院长周晓东介绍，目前，肯雅塔大学已与山东师范大学签订协议，共同开发汉语硕士课程。“去年，肯雅塔大学孔子学院还拜访了当地10多所中小学，与它们签订了合作开设中文课程的协议。”

肯尼亚中文教育的持续发展，顺应的是当地民众的需求。“肯尼亚主动要求学习中文和了解中国文化的人越来越多，我们会不定期地为社区居民讲授中文及中国文化，也在设立更多的教学点，以满足当地居民的中文学习需求。”周晓东说。

中文课成为招生招牌

在第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛场上，凯伦凭借实力获得二等奖。在王尚雪的印象中，这个女孩特别腼腆。“为了参加‘汉语桥’比赛，她很努力，也会因练习没达到老师的要求或自己的预定目标而数次落泪，但我们都被她的那股韧劲所感染。”

凯伦的家庭经济条件不太好，对她来说，学中文带给她的最大改变是拓宽视野，增长见识。比赛结束后，凯伦成功申请到奖学金，赴天津师范大学读书。“前几天看到她发的微信朋友圈，正在台上做陈述。谁能想到，这个自信的女孩就是那个当时特别害羞的姑娘呢，她的变化特别大。”

正如王尚雪所说，中文受到关注，不仅体现在学员人数的变化上，还体现在“汉语桥”比赛参赛人群、学校招生等方面。在“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区初赛阶段的“非孔院赛道”上，越来越多的参赛者让评委们刮目相看。

最近，王尚雪还接到不少咨询夏季到中国游学团组的电话。去年，内罗毕大学孔院成功组织一个为期两周到天津师范大学的自费游学团组。“20多个学生来自一所优秀的女子高中。”她用“新热度”来描述这个团的最终成行。“这也说明当地学生对了解中国的需求。”王尚雪说。

王尚雪还注意到，开设中文课程被当地的国际学校视为招生的招牌之一。“很多国际学校学生的家长认为学中文很重要。每年春节，都会有学校问我们能不能去做活动。这不仅是对中国节日的认可，也是对中国文化的认可。”

周晓东也被当地小学生对中文及中国老师的热情所感动。“我们曾到当地的小学做活动，无论走到哪里，都有学生上来热情握手。他们还会问很多有意思的问题，比如，有学生会问：‘长城是不是一直延伸到天上去了？’”周晓东说，“从这些细节中可以看出，越来越多的肯尼亚人希望了解中国和中国文化。”

带来实实在在的好处

在周晓东看来，学习中文还带来了更多的就业机会。“在肯尼亚的中资企业需要会中文的人才。我们的毕业生到中资企业工作，薪水通常是没学过中文的同等毕业生的两倍。”

一位来自蒙巴萨的学生家长，曾带孩子到肯雅塔大学孔子学院参加少儿汉语考试（YCT）。周晓东问家长：“为什么让孩子学中文？”家长答：“学习中文不仅扩大视野，还能带来更多发展机会。”

这位家长的想法是不少中文学习者的共识。“确实，中文带给学生实实在在的改变是增加就业机会。这从每年招聘会上，会中文的人才很抢手就能看出来。”王尚雪说。

在埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛看来，中文教育推动中肯互利合作。对于肯尼亚来说，中文教育能够增加民众的就业机会；同时，中文教育也有利于肯尼亚民众加深对中国和中国文化的了解，促进民心相通，深化两国友谊。

埃格顿大学孔子学院由南京农业大学与肯尼亚埃格顿大学合作建设，是全球首家以农业为特色的孔子学院；由东华大学与肯尼亚莫伊大学合作创建的莫伊大学孔子学院是全球第一所以纺织服装为特色的孔子学院。两所孔院的课程设置更和就业密切相关。

据刘玉涛介绍，围绕“中文+农业”这个核心，依托南京农业大学的学科优势和资源，埃格顿大学孔子学院开设“中文+农机”“中文+生物质处理”“中文+畜牧”“中文+蔬菜嫁接技术”“中文+园艺”等课程。数据显示，该孔院为肯尼亚当地培养了近1.5万名中文学员和农业技术人才。

“以‘中文+蔬菜嫁接技术’这门课程为例，肯尼亚教师负责讲授农业知识，孔子学院教师负责讲授与之相关的中文生词、语法以及文化知识，如在该课程中要求学生掌握并理解幼苗、砧木、生长点、子叶、接穗等农业生词。”刘玉涛说。

反哺当地中文教育

“感谢孔院给我这个机会，我所取得的成绩超出了预期。”在第22届“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛落幕后的庆祝活动上，一位斩获好成绩的同学拥抱了王尚雪和指导教师，感谢孔院对自己的帮助。

对肯尼亚的不少中文学习者来说，孔院是他们和中文结缘的地方，也是为他们的人生增色的地方。在这些学习者中，有的仍选择回到当地的中文教育机构，成为一名本土中文教师。

本土中文教师梅子月和杨雪是内罗毕大学孔子学院的“姐妹花”。她们曾就读于内罗毕大学教育学院，同时也是孔院的学员。虽然教育学院所在校区与孔院所在校区有近1小时的车程，但她们坚持每周往返于两个校区学习中文，最终获得奖学金到天津师范大学留学，分别获得博士和硕士学位。回到肯尼亚后，虽有机会获得高薪工作，但她们仍选择成为本土中文教师，培养了一批又一批优秀的中文人才。

就读于肯雅塔大学的罗珃在孔院接触到中文之后，进步很快，2018年获得奖学金赴中国留学。“最终，爱上中文的罗珃放弃了原来所学专业，改学汉语教育，从本科一直读到硕士，现在是山东师范大学的硕士生，希望将来回国从事有关中文教育的工作。”周晓东说。

艾玛是埃格顿大学数学专业的本科生，进入孔院后非常刻苦，中文学得非常好，也参加了“汉语桥”世界大学生中文比赛肯尼亚赛区决赛。“在我与她交流时，她常说想做一名中文教师，教更多的肯尼亚孩子中文知识。”如今正在云南师范大学留学的艾玛正一步一步向着自己的梦想进发。

本土中文教师马丽也曾是埃格顿大学历史专业的学生。2012年至2015年，马丽在埃格顿大学孔院学习，2016年至2019年赴中国留学并获得硕士学位。回到肯尼亚后，她来到埃格顿大学孔子学院做本土中文教师，成了学生非常喜欢的老师。

“许多埃格顿大学孔子学院的学生把她当成榜样，希望能学好中文，回肯尼亚教当地人中文，做中肯友谊的使者。”刘玉涛说。

链 接

在肯尼亚，除了孔子学院以及孔子课堂、中文俱乐部等，还有各类华文教育机构，中文教育在肯尼亚持续发展，中文爱好者越来越多。

(责编：李依环、熊旭)