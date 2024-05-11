原标题：卓越工程师培养现场交流推进会召开

5月10日，卓越工程师培养现场交流推进会在天津召开。会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于教育、科技、人才工作的重要指示精神，落实党的二十大和中央人才工作会议精神，持续推进工程硕博士培养改革专项试点，加快构建中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系，为全面推进中国式现代化提供强有力的人才支撑。教育部党组书记、部长怀进鹏，天津市委副书记、市长张工出席会议并讲话。教育部党组成员、副部长翁铁慧主持会议。天津市委副书记陈辐宽、副市长张玲出席会议。

怀进鹏指出，培养造就大批卓越工程师，是党中央赋予我们的重大政治任务。习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示批示，我们必须及时跟进学习、全面深刻领会，坚决扛起政治责任，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，切实增强培养国家战略人才的责任感和使命感。

怀进鹏强调，卓越工程师培养的数量和质量决定了现代化强国建设的速度和成色。一要坚持目标导向，共同营造卓越工程师培养的良性生态。锚定为发展新质生产力、推动高质量发展自主培养急需人才的大目标，立足科技革命和产业变革的大格局，适应加速演进的大变局，以大规模、有组织、成建制的产教深度融合方式，探索培养与现代经济、现代科技、现代产业发展相适应的卓越工程师。二要坚持问题导向，找准和破解卓越工程师培养过程中的关键问题。在评价标准、课程教材、资源配置等方面进一步改革创新，推动企业关口前移与大学联合培养人才，促进创新创造与产业市场有机衔接，推动大学实现技术转移和问题驱动下的科研水平提升，增强学生在重大工程实践中解决大规模复杂问题的能力，实现培养方式从以知识为中心到以创新能力为中心的转换。三要坚持效果导向，坚定不移走好中国特色、世界一流的卓越工程师自主培养之路。强化组织领导，有序推进卓越工程师培养改革重点任务；深化改革创新，加快探索出符合自身背景特色、契合产业发展、融入国家发展战略、彰显国际工程教育水平的培养模式，形成工程硕博士有组织培养的新范式；加强管理服务和关心关爱，以“时时放心不下”的责任感关注学生学习成长；完善政策体系，切实强化卓越工程师培养的支持保障。

张工指出，习近平总书记视察天津时提出“在发展新质生产力上善作善成”的重要要求，强调要坚持科技创新和产业创新一起抓，为我们推动高质量发展提供了根本遵循。天津科教人才资源丰富，产业基础雄厚，打造了信创、生物医药、海工装备、数字经济4个产教联合体，高标准建设天开高教科创园，扩面推进新工科建设，为卓越工程师培养创造了良好条件、奠定了坚实基础。我们正加快实施高质量发展“十项行动”，把卓越工程师培养作为教育、科技、人才工作统筹推进的重要抓手，为发展新质生产力源源不断提供优秀工程技术人员。真诚欢迎广大科技创新人才和工程技术人员到天津这片沃土施展才华、建功立业。

推进会上，“国家工程师奖”获奖团队、香港科技大学（广州）、XbotPark机器人基地、教育部研究生司有关负责人发言。北京航空航天大学、航空工业、浙江大学、中国石油集团、中国石油大学（北京）、东南大学、国铁集团、天津大学作专题交流分享。

教育部、科技部、工信部、国务院国资委、中国工程院、中国科协和国防科工局等部门司局负责同志，北京、上海、天津等13个地方教育行政部门负责同志，天津市有关部委局负责同志，59所试点高校、8家中央企业，以及32个国家卓越工程师学院、4个卓越工程师创新研究院的负责同志参加会议。

(责编：郝孟佳、李依环)