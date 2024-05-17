人民网北京5月17日电 （记者孙竞）今天，以“在文化中寻找心理良方”为主题的北京市西城区第四届青少年心理健康讲坛在北京师范大学附属实验中学举行。

讲坛旨在将中国文化与心理健康知识相融合，聚焦当前社会广泛关注的青少年心理健康问题，研讨解决之道。讲坛持续举办两天，来自医疗机构、大学、中学的多位心理、文化领域的专家学者以讲座的形式，面向广大师生及家长开展科普，提升其心理健康素养水平。

西城区人民政府副区长宋玫介绍，全区将整合各部门资源，在社区、学校、企事业单位及医疗机构全面探索和实践心理健康服务，建立健全西城区“早发现、早预警、早干预”的服务机制，努力为青少年营造良好的学习生活环境。要着力培养高素质、高水平的专业技术人员，为儿童青少年等人群提供可及性、可获得性的心理健康服务。

西城区委卫生健康工委书记、区卫生健康委主任陈新表示，建立健全家、校、医、社一体化中小学生心理健康促进体系，是未来做好青少年心理健康的重要举措。西城区教育委员会副主任蔡冬梅表示，西城教委将进一步深化学校心理健康教育工作，建立健全心理健康服务机制，确保心理健康服务工作的规范化和制度化。

据悉，本届讲坛由北京市西城区卫生健康委员会、北京市西城区教育委员会主办，北京市西城区精神卫生保健所、北京市西城区教育科学研究院、北京市西城区平安医院及北京师范大学附属实验中学承办。

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