人民网北京5月15日电 （记者郝孟佳）14日，卓越工程师基础教育阶段培养项目在北京启动。北京理工大学附属中学与北京理工大学、北京市海淀区教师进修学校签署三方合作协议，合力打造大学与基础教育学校大中小一体化拔尖创新人才贯通培养新范式。

会议现场。北京理工大学附属中学供图

中国科学院院士、北京理工大学校长姜澜表示，北京理工大学高度重视卓越工程师的培养，将其作为学校拔尖创新人才培养的重中之重，并对卓越工程人才早期培养进行初高大阶段一体规划，打造以“报国之志、协同之制、精工之智、卓越之质”为内涵的卓越工程师培养新范式。学校还专门成立了基础教育中心，同学们可以享受到以实验室课程为基础、以项目制学习方式为载体的拔尖创新人才贯通培养新模式。

“学校将把丰富的资源注入到整个学习环境中，助力每一位学生全面而有个性的发展，健康成长。”北京理工大学附属中学党委书记、校长毛强说，学校将对学有余力的学生开展真实有效的因材施教，为拔尖创新人才培养奠定坚实基础，实现整个学校促进学生健康发展的良好教学生态。

北京市海淀区教师进修学校校长姚守梅指出，拔尖创新人才培养是一个系统工程，需要在课程开发、师资建设、资源整合、人才发现、大中贯通等方面进行系统构建和优化，为有需求的青少年创设适合的环境和土壤。

北京市海淀区委教工委书记、区教委主任杜荣贞表示，希望签约三方能真正发挥各自的优势，在中学与大学之间架设一座专业衔接的“引桥”，一切以学生的发展为中心，一切以创新人才培养为目标，为学生提供更加全面系统、科学优质的课程服务，为他们未来朝着卓越工程师方向发展奠定坚实的基础。

记者了解到，卓越工程师基础教育阶段培养项目由北京理工大学附属中学申办并实施，该项目将为基础教育阶段有志于未来成为卓越工程师的优秀学生提供优质发展平台和强大资源保障。

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