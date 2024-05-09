原标题：书香飘校园 阅读伴终身

“‘神舟’装满中国情，火箭隆隆上太空。载人航天接力赛，一路闯关一路赢。”日前，在陕西延安实验小学，记者扫描二维码，聆听了学校二年级学生臧珈仪朗诵的《飞到太空摘星星》。

扩大阅读范围，延伸阅读定义，具有独立思考能力，成为知行合一、全面发展的人，是不同阶段教育者对学子们的谆谆教诲。为此，记者走进校园，并与大中小学教育者探讨如何培养学生终身阅读习惯。

多样活动打开兴趣之门

近日，教育部公布了2023年全国“书香校园”名单，延安实验小学等全国99所学校入选。近年来，延安实验小学将数字化阅读融入“书香校园”建设，充分调动学生阅读的积极性。该校藏书25万册的图书馆、阅览室向师生全面开放，让学生在书本中汲取知识的养分。

“莫比乌斯带颠覆了我们原先的认知，打破想象力边界，在更为宽广的领域中寻找无限可能性……”来自延安实验小学六年级的李昊宸在学校举办的阅读分享会上讲述了一本有趣的数学书。即使错过了分享，通过喜马拉雅软件、教室电子白板、电子班牌、广播站和学校公众号，师生还可以随时回听。

延安实验小学副校长惠延霞表示，丰富多样的阅读形式更容易吸引学生注意力。内容生动、情节丰富、有趣易懂、具有启发性的书籍，如科普知识类、冒险探险类及文学名著类书籍更受学生喜爱。

此外，延安实验小学用延安精神铸造立德树人的“向阳红”课程阅读体系。15个向阳读书吧遍布教学楼各个角落，方便学生即取即读。陕北民歌、地震逃生等“向阳红”课程在学校公众号推出后，收看人数过万，受到家长、社会的一致称赞。

“读书可以让学生出言有尺、嬉闹有度、说话有德、做事有余。丰富的阅读可以让学生更加理性地面对人生。希望每个人都能成为终身阅读者。”惠延霞说。

悉心设计营造阅读氛围

在西安市曲江第一学校的教学楼，过道的长椅下方被设计成书架，学生们休息时，随手就能拿到自己心仪的书籍进行阅读。这所学校因地制宜，将教学楼整体打造成以阅读大厅为中心的阅读场地，为学生们提供全场景浸润式的书香环境。

通过开展悦系列选修课，西安市曲江第一学校形成了一批特色阅读课程。学校教研室主任李智说：“我们着力提倡全学科‘大阅读’。图文结合、风趣幽默、贴近生活的科幻、科普、历史和文学类书籍最受学生喜爱。”

在科学课堂上，学生通过敲击物体、弹拨琴弦来“聆听”声音，在老师的领读下学习了有关噪声污染的相关法律。“阅读不仅是文史类科目的学习重点，也是科学教师育人的重要方式之一。”西安市曲江第一学校科学老师张馨冉说。

“书，不仅是印有文字图形的具象书，也可以是镌刻叶脉树形的自然之书。”李智说。学生们阅读《吕氏春秋》后，在实践课上亲手制作了配有诗词简介的树叶书签。

扩大阅读范围，是受访教师给学生的共同建议。李智表示：“学习如登山，进一寸有一寸的欢喜。希望同学们摒弃浮躁、久久为功，在寻求真理的道路上，一步一个脚印地前行。”

先进技术改善阅读体验

在西安交通大学图书馆，空荡荡的读者服务台与排长队的自助借还终端机器形成了鲜明对比。学生动动手指，就能在微信公众号上借阅图书、了解书讯；点击鼠标，人工智能、云计算专题页面一览无余，丰富的电子资源数据库让学生足不出户就能获取来自全球的知识和信息。

“高校图书馆承担了知识资源管理和智慧化服务的职能。”西安交通大学图书馆副馆长杨峰说。

随着图书形态的多样化发展，图书馆纸质图书的借阅量逐年下降。

“到听图说”真人图书馆、书斋生存10小时、“我是讲书人”分享会、云诵读……2016年起，西安交通大学图书馆组织开展了“书香交大”系列活动，通过不断提升内涵建设、改善图书馆空间和阅读环境、持续推进创新性阅读推广活动等，吸引更多年轻学子走进图书馆。

高校图书馆正朝着智能化管理、个性化服务方向发展。未来，先进的虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术，可以为师生提供更加沉浸的学习和阅读体验：像点外卖一样通过手机下单，一辆无人驾驶的移动图书车就能送书上门；利用物联网技术，实现对图书、设备等资源的实时监控和管理……

“希望青年读者能够培养良好阅读习惯和批判性思维，善读书、读好书，不断提升自身素质，在阅读中不断成长进步。”杨峰说。

（记者 王禹涵）

(责编：郝孟佳、李昉)