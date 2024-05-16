人民网北京5月16日电 （记者孙竞）5月20日至6月20日为第十三个全国学前教育宣传月。在今天举办的教育部新闻通气会上，教育部基础教育司负责人介绍，截至2023年，全国幼儿园数量达到27.4万所，比2013年增加7.6万所，增长了38.2%。

2023年全国学前三年毛入园率达到91.1%，比2013年提高了23.6个百分点。从2013年到2023年，学前三年毛入园率增长幅度超过20个百分点的17个省份都在中西部，四川凉山州雷波县入园率达到90%以上，青海果洛州达日县、玛多县入园率均达到80%以上，“三区三州”等脱贫攻坚地区、民族地区幼儿均和其他地区孩子一样享有平等的入园机会。

在推进普惠方面，2023年全国普惠性幼儿园（包括公办园和普惠性民办园）达到23.6万所，占幼儿园总数的86.2%。全国普惠性幼儿园在园幼儿占比达到90.8%，比2016年提高23.5个百分点，绝大多数幼儿都能在收费合理的普惠性幼儿园就读。

在师资力量方面，幼儿园生师比从2013年的23.4:1降低到2023年的13.3:1，专科以上园长和专任教师占比达到93.1%，比2013年提高23.7个百分点。连续十年实施“幼师国培计划”，开展幼儿园园长和专任教师全员培训。

“学前教育虽然实现了基本普及，但底子薄，欠账多，发展不平衡不充分的矛盾依旧突出，随着人口变化、城镇化进程推进，学前教育资源布局与结构面临新的挑战。”教育部基础教育司负责人表示，下一步，将以实施“十四五”学前教育发展提升行动计划和基础教育扩优提质行动计划为抓手，加快推进学前教育普及普惠安全优质发展。

一是努力优化学前教育资源配置。会同相关部门推进实施学前教育普惠保障行动，推动各地以县为单位完善资源布局，科学配置城乡学前教育资源，城镇人口流入地区、公办园在园幼儿占比较低地区，稳步增加公办资源供给。农村人口流出地区办好公办乡镇中心园和必要的村园，开展巡回支教，既要防止资源浪费，又要避免布局调整造成新的入学困难。同时，适应形势变化优化办园结构和师生比，整体提高办园水平。

二是努力完善普惠保障机制。商请中央财政继续支持学前教育发展，国家层面加快认定一批学前教育普及普惠督导评估县，深入开展完善普惠保障机制试点工作，督促各地依照国家标准落实并逐步提高公办园生均公用经费标准和普惠性民办园补助标准。

三是努力提高幼儿园办园质量。在基础教育“规范管理年”行动中，组织开展幼儿园办园行为专项治理，将安全隐患排查整改、安全责任落实等列入规范整治内容，推动各地将幼儿园不规范问题整改到位。深入推进幼儿园保育教育质量提升试点工作，引导幼儿园开展自评实践探索，不断提高教师保教实践能力，以先进经验为引领全面提高幼儿园保教质量。

四是努力推进出台学前教育法。教育部将全力配合做好草案的修改完善工作，推动学前教育法尽快出台，助力学前教育事业早日实现“有法可依、有法必依”。抓住学前教育法实施的有利契机，推动各地全面普及学前教育，出台更硬更实的政策措施，依法保障学前教育健康发展。

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