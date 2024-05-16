本报北京5月15日电 （记者丁雅诵）教育部近日印发通知，部署实施新一期新时代中小学名师名校长培养计划（2024—2027）（以下简称“双名计划”），旨在培养造就更多具有鲜明教育理念和成熟教学模式、能够引领基础教育改革发展的教育家型教师校长。

“双名计划”培养对象为普通中小学、幼儿园、特殊教育学校从事一线教育教学和管理工作的教师和党组织书记、校园长，以及教师发展机构从事教育教学研究并指导一线实践的教研员。今年计划依托培养基地，对入选的300名左右优秀中小学教师校长进行为期三年的集中培养。同时新增一批高水平综合大学作为“双名计划”名师名校长培养基地，承担培养任务，累计培养基地已达32家。

新一期“双名计划”将积极推进名师名校长工作室建设，探索名师名校长培养和引领带动机制，带动区域内教师校长队伍素质整体提升。同时，把承担教育帮扶任务作为培养的重要内容，在国家乡村振兴重点帮扶县建立实践点，通过驻校支教、线上联合教研、课题共研等方式，建立精准帮扶机制。

《 人民日报 》（ 2024年05月16日 07 版）

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