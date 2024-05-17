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湖南江华：把红色教育融入学生的学习生活

2024年05月17日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：把红色教育融入学生的学习生活

　　 “瞧，这是我们自己发现的红色景点。”在湖南省永州市江华瑶族自治县第二中学，孩子们在校内中共江华县支部旧址展馆参观时，偶然目睹几棵桂花树的枝叶伸展开来，正好留下一颗“五角星”的空隙，便兴奋地把这个发现告诉了老师。

　　 近年来，江华二中依托校内中共江华县支部旧址资源，持续深入打造红色校园文化，筑牢青少年的人生底色。

　　 “李启汉、陈为人、江华……一个个鲜活的红色人物深深触动着我。”高一学生李杰遇到困惑时，常会走进中共江华县支部旧址展馆阅读学习先烈的故事，他说，“长期从事工人运动的李启汉在少年时期就胸怀救国之志，总能给我无穷的力量。”

　　 2021年，学校以中共江华县支部旧址展馆为中心，建成支部创始人商讨支部工作的雕像，还原了“永州市第一个基层党支部”诞生的场景，建造革命先烈走出瑶山浮雕墙，打造红色文化教育阵地。

　　 “学生们用自己的视角挖掘场景背后的红色故事、红色人物，用自己的话语讲述党史故事，红色基因潜移默化地注入青少年的血脉中。”学校党委书记鱼宗肆说。

　　 目前，江华县所有学校均将红色文化融入学校“大思政课”教育中，5所学校构建起红色校园文化特色品牌，各个学校选送的演讲、主题征文等50多个红色项目在全国获奖。

　　 “如今，江华县各中小学充分发挥红色资源优势，通过红色文化让青少年汲取前行力量。”江华县教育局局长唐代林说，“以红色教育为主的‘大思政课’育人格局，已融入学生们的学习生活。”

　　 （记者 赵嘉伟 通讯员 唐世日 周杨慧）

(责编：李依环、熊旭)

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