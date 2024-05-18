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人工智能赋能研究生教育研讨会在京召开

2024年05月18日22:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月18日电 （记者郝孟佳）今天，人工智能赋能研究生教育研讨会在中国传媒大学召开。大会以“人工智能赋能研究生教育”为主题，旨在推进人工智能有效赋能研究生教育，培养新质生产力，加速推动教育数字化转型升级。

会议现场。 人民网记者 郝孟佳摄

会议现场。 人民网记者 郝孟佳 摄

中国学位与研究生教育学会副秘书长赵忠升指出，人工智能在研究生教育领域的实践过程中可能存在滥用的问题，要合理借助人工智能大模型而不是过分依赖，学生们求学问道时需要具有发自内心的敬畏和真诚。

“人工智能将推动研究生教育的改革与创新，同时也会带来巨大的挑战和冲击。”中国传媒大学党委常委、副校长刘守训说，人才培养目标的迭代、教学内容的重构与创新、科学研究和实践创新范式的重塑、教育教学质量的评价方式与模式的改革、学术诚信和学术道德的冲击等等，已经成为大家共同面临的课题。

在主旨发言环节，清华大学人工智能研究院常务副院长孙茂松以“人工智能赋能研究生教育的机遇和路径”为题作报告。他指出，人工智能不会取代人类，但会淘汰低端智力劳动者，因此研究生教育必须适应这一变化，培养具有高鉴赏水平和高改进能力的人才。

北京师范大学智慧学习研究院院长黄荣怀以“人工智能重塑研究生教育新业态”为题作报告。他认为，在智能时代应着力提升师生的胜任力，探索并实践数字教学法，合规有序开展人机协同教学。

在题为“数智赋能全过程，助力人才培养质量提升”的主旨报告中，北京航空航天大学副校长赵巍胜提出，人工智能时代需要重塑高效的人才培养体系，要以人为本，差异化的教、个性化的学，实现研究生教育从数量到质量的提升。

据悉，本次会议由中国学位与研究生教育学会主办，中国传媒大学、中国知网承办，来自全国研究生教育和人工智能领域的300余位领导、专家、学者参加了会议。

(责编：李依环、熊旭)

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