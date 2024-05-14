截图来源：教育部网站

人民网北京5月14日电 （记者李依环）13日，教育部网站公示一批拟同意设置的本科高等学校。公示指出，教育部拟同意设置河南体育学院等9所学校。其中，2所高校更名，7所高校为新设。

截图来源：教育部网站

记者注意到，本次的名单中，2所高校即将恢复历史上曾使用过的校名。其中，河南体育学院的建校基础为郑州大学体育学院，其前身是成立于1958年的河南体育学院；佛山科学技术学院的前身之一，名称便是“佛山大学”。

2023年5月，河南省教育厅发布的《关于申报设置本科学校的公示》显示，河南体育学院将依托郑州大学体育学院设立。根据公开资料，郑州大学体育学院前身是成立于1958年的河南体育学院，1962年因国民经济困难而停办；1984年恢复创建河南省体育技术专科学校；1992年并入郑州大学，更名为郑州大学体育学院（保留独立法人资格）。

1986年2月，原佛山大学在佛山师范专科学校（佛山师范学院更名）基础上设立；1995年3月，原佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院，并升格为本科，后该校名沿用至今。

(责编：郝孟佳、熊旭)