人民网北京5月14日电 （记者邵文婷） 近日，教育部印发通知，部署2024年全国综合防控儿童青少年近视重点工作，明确了12个全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制成员单位的21项重点工作计划。

通知明确了责任部门和完成时限，要求前移防控关口、加强幼儿园和小学近视防控指导，控制儿童青少年视屏类电子产品使用时长，开展“六个一”近视防控试点，反馈各省份儿童青少年总体近视率，改善教室照明条件和配备可调节课桌椅，保障学生体育锻炼时间、增加户外活动时长，开展近视防控评议考核，促进学生身心健康，支持儿童青少年近视防控技术和产品创新研发，开展近视防控科普宣传，加强网络游戏管理，强化近视防控产品质量监管，动态调整医保药品目录、按程序将符合条件的儿童青少年眼科疾病相关药品纳入医保支付范围，加强家庭近视防控等。

据了解，教育部作为全国综合防控儿童青少年近视工作牵头部门，从2021年起已连续四年部署全国综合防控儿童青少年近视年度重点工作计划，有力推动近视防控重点工作落实见效。

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