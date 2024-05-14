人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育>>滚动新闻

教育部部署2024年儿童青少年近视防控重点工作

2024年05月14日16:27 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京5月14日电 （记者邵文婷） 近日，教育部印发通知，部署2024年全国综合防控儿童青少年近视重点工作，明确了12个全国综合防控儿童青少年近视工作联席会议机制成员单位的21项重点工作计划。

通知明确了责任部门和完成时限，要求前移防控关口、加强幼儿园和小学近视防控指导，控制儿童青少年视屏类电子产品使用时长，开展“六个一”近视防控试点，反馈各省份儿童青少年总体近视率，改善教室照明条件和配备可调节课桌椅，保障学生体育锻炼时间、增加户外活动时长，开展近视防控评议考核，促进学生身心健康，支持儿童青少年近视防控技术和产品创新研发，开展近视防控科普宣传，加强网络游戏管理，强化近视防控产品质量监管，动态调整医保药品目录、按程序将符合条件的儿童青少年眼科疾病相关药品纳入医保支付范围，加强家庭近视防控等。

据了解，教育部作为全国综合防控儿童青少年近视工作牵头部门，从2021年起已连续四年部署全国综合防控儿童青少年近视年度重点工作计划，有力推动近视防控重点工作落实见效。

(责编：鲁婧、刘凡)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部