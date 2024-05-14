2024年职业教育活动周山东启动仪式现场 教育部宣教中心供图

人民网青岛5月14日电 （记者崔競文）5月14日，2024年职业教育活动周山东启动仪式在青岛举行。今年职业教育活动周的主题为“一技在手，一生无忧”。山东省政协副主席、党组副书记林峰海，教育部职业教育与成人教育司副司长李智等出席启动仪式并讲话。

林峰海在讲话中提到，山东省持续深化职业教育改革发展，全省职业院校平均每年培养输送60多万名高素质劳动者和技术技能人才，为现代化强省建设提供了源源不断的生力军。他希望进一步健全现代职业教育体系，营造职业教育改革发展的良好生态，加快“人口红利”向“人才红利”转变，赋能绿色低碳高质量发展，为在全国率先建成教育强省提供有力支撑。

教育部职业教育与成人教育司副司长李智在启动仪式上指出，我国现代职业教育体系建设改革不断向纵深推进，发展基础不断夯实稳固，“一体两翼”建设成效初显，“内功”建设不断加强，“职教出海”取得新突破。他表示，要用好活动周这个大舞台，共同营造全社会关心支持职业教育的良好氛围，为加快推动职业教育高质量发展作出新的更大贡献。

青岛电子学校毕业生戴栋晨、山东省轻工工程学校毕业生李启士、中车青岛四方机车车辆股份有限公司宁允展作为职业院校优秀毕业生代表和大国工匠代表在启动仪式上发言。

中小学生在现场进行职业教育体验 人民网记者 崔競文摄

活动现场还设置了信息技术、智能制造、先进装备、AI赋能四个主题的职业教育展示体验活动，结合重点行业和重点领域产业设置体验项目，面向社会公众开放，增强中小学生对职业教育的理解和认知。

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