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榜样力量伴我成长 全国五一劳动奖章获得者龙茂辉走进日照职业技术学院

2024年05月18日22:31 | 来源：人民网-教育频道
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人民网日照5月18日电 （记者王鑫）今日，全国五一劳动奖章获得者、90后工程师龙茂辉在2024年职业教育活动周期间走进山东省日照职业技术学院，为学生开展“弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神”宣讲活动。本次活动由人民网“悦读伴我成长 职教学生读党报”栏目联合日照职业技术学院共同组织，100余名师生现场参加活动。

全国五一劳动奖章获得者、90后工程师龙茂辉作主题宣讲　日照职业技术学院供图

全国五一劳动奖章获得者、90后工程师龙茂辉作主题宣讲　日照职业技术学院供图

作为日照职业技术学院的优秀毕业生，龙茂辉结合自身成长成才经历和职业故事，为同学们讲述执着的坚守、突破的喜悦，分享了他在岗位上从迷茫走向成熟、在平凡岗位创造不平凡事迹的奋斗历程。

他鼓励同学们，“要想看到日出必须守到拂晓，我们每个人都能成为劳模。”聆听完龙茂辉师哥的精彩分享，现场同学们纷纷表示，将在未来的学习实践中，始终践行“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的工匠精神，不断磨砺自我，提升自我。

作为“悦读伴我成长 职教学生读党报”栏目一百期特别节目，活动现场还推出了“校园朗读者”专栏，四位学生代表作为“校园领读员”上台体验读报主播，分享了自己对工匠精神的心得感悟。

(责编：崔競文、熊旭)

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