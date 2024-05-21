原标题：从挖掘“内涵”处着力，提升思政课吸引力

习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示强调，守正创新推动思政课建设内涵式发展，不断提高思政课的针对性和吸引力。这为进一步办好思政课提供了基本遵循，为思政课教师继续讲好思政课指明方向。如何在已有经验积累和规律把握的基础上，不断开创新时代思政课建设新局面，是值得深入思考的重要问题。

深化认识思政课立德树人关键课程的定位

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程，这里的“德”，不仅是指私德、公德，还包括大德，不仅指需要遵守的道德规范，还包括关怀他人和社会的道德品质、为国为民的道德理想；这里的“人”，特指社会主义建设者和接班人、堪当民族复兴重任的时代新人。就此而言，能否办好思政课，关乎学生能否成长成才、成就事业，关乎党和国家能否培养出社会主义建设者和接班人，关乎强国建设、民族复兴事业的成败。

立这样的“德”、树这样的“人”，要靠讲政治、用理论来引导学生的思想观念，使其形成科学的世界观、人生观、价值观。思政课的本质是讲道理，不能硬灌、硬塞。思政课所讲的政治，应该体现为学生坚定对党和国家的自觉认同，掌握洞察社会与引领时代的理论武器，面对现实问题进行建设性思考，具备道德修养与法治素养等。

思政课讲政治，是通过思想和理论来讲的。思政课教师应该经常自我追问，学生为什么要来上这门课，这门课到底能给他们带来什么？最基本的答案是，它能让学生感悟马克思主义,尤其是中国化时代化马克思主义的力量，感受中国共产党人治国理政的智慧，它能够提供读懂我们的时代、我们的社会、我们的生活的方法论。要讲好这些，应该结合学生的生活和思想实际，给学生以启迪、以点拨，充分尊重和发挥学生的主体性。

提升思政课的深度广度和学术含金量

守正创新推动思政课建设内涵式发展，应该强化学术对教学的支撑作用。习近平总书记强调：“思政课的政治性、思想性、学术性、专业性是紧密联系在一起的，其学术深度广度和学术含金量不亚于任何一门哲学社会科学！”思政课是一门课，是一门特别需要学术支撑的课。那种认为“思政课没有学术也不需要学术，只要讲故事、找案例、放视频就够了”的观点明显是错的。我们经常讲，思政课要深入浅出，要问题导向，要重点突出，但没有学术研究、没有深入思考、没有自己的观点见解，怎么能做到呢？只有以学术和研究成果做支撑，才可能真正旁征博引、信手拈来，讲出深度、讲出逻辑、讲出思想，否则，思政课只能流于形式，不可能使人信服。

推动思政课建设内涵式发展，理应加强与思政课教学内容相关的学术研究，不断夯实思政课讲道理的学理基础。思政课所要讲授的内容、所要回应的问题，都是真正值得研究的论题。思政课教师应该实现教学与学术的良性互动，从教材中、教学中找到学术研究的选题，甚至是值得终身研究的方向。可以深入研究与课程相关的经典著作，围绕这些著作写作学术论文；可以列出每个专题中的教学重难点，围绕课程的核心关键词、代表性范畴开展有规划的长期研究；可以围绕基本理论问题和重大现实问题，以及学生提出的具有普遍性的问题和困惑写回应性文章，并在课堂上讲述框架和观点，在对这些问题的回答中，力求提出具有解释力和原创性的阐释体系。

发挥好思政课教师的关键作用

守正创新推动思政课建设内涵式发展，思政课教师有“内涵”是关键。一个有“内涵”的思政课教师，须是相关领域的专家，且应努力成长为马克思主义理论家。

学生愿意听的、对学生影响最大的，往往是受人尊重的传道授业解惑的师者的话。教师有人格魅力才能吸引学生，有深厚的理论功底才能赢得学生。正所谓亲其师才能信其道，只有学生认可了教师的人格、学识、功底，才有可能真正听进去他所讲的话并且照着做、接着做。社会上存在着对思政课教师的一些误解，比如认为思政课教师门槛低，不需要做学问，不用成为真正的专家、学者，只要是老师都能讲思政课。这明显带有偏见，但也有现实原因：个别思政课教师以教学为理由长年累月不做学问，容易给人造成思政课教师不搞学术、无须专业的印象。要真正改变这种观念，就要引导思政课教师聚焦马克思主义理论学科进行学术研究，把成为受学生欢迎的教学名师、受其他专业教师尊重的知名学者、在社会上有广泛影响的学术名家作为自己的职业追求。

每位思政课教师，都应努力成为精于“传道授业解惑”的“经师”和“人师”的统一者，成为政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的好教师。面对社会的问题、学生的困惑，思政课教师不应只是讲一些让学生必须接受的大道理，不应成为高高在上的“布置工作者”和“武断要求者”，不能轻易发出学生必须干什么的命令，而应自觉地把学术研究成果转化为教学中的深刻内容，适当插入对经典文本的阅读体会，谈谈对基本理论问题的理解、对重大现实问题的思考，以与学生交流的方式表达自己的新观点新见解，解决学生困惑，引领学生展开深度思考，从而赢得学生的真正尊重。

（作者：陈培永，系北京大学马克思主义学院教授、副院长）

(责编：李昉、郝孟佳)