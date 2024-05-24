原标题：调整专业设置 职教向新而变

职业院校教师为数控技术应用专业学生授课。 新华社记者 王全超摄

近日，教育部公布了2024年高等职业教育专科专业设置备案和审批相关工作结果。教育部共受理拟新设国家控制布点专业申请178个，经多行业主管部门会同审核，同意设置专业点75个。

此次高等职业教育专科专业设置备案工作对专业布点进行了较大调整优化，是自2021年新版《职业教育专业目录》发布以来调整幅度最大的一次。值得注意的是，从教育部公布的备案和审批相关工作结果来看，2024年拟招生专业点共66870个，与2023年度相比新增专业点6068个，撤销专业点5052个。从增加和裁撤幅度来说，此轮专业设置称得上是“大动作”。

北京教育科学院职业教育研究所所长霍丽娟认为，此次专业调整关注国家发展重点战略、区域社会产业需求、国计民生迫切需求，与我国现代产业的发展高度匹配。

新专业结构适应先进产业发展

2021年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》提出，要优化职业教育供给结构。围绕国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势，优先发展先进制造、新能源、新材料、现代农业、现代信息技术、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业。

在本轮专业调整中，42所在京院校新增备案57个高等职业教育专业，其中许多都以“智能”作为专业特色，例如北京工业职业技术学院新增安全智能监测技术专业，北京财贸职业学院新增建筑智能化工程技术专业，北京农业职业学院新增智慧水利技术专业等。同时，各地还出现了很多与人工智能技术应用、工业互联网等相关新专业。霍丽娟认为，这是产业转型带动高职院校专业结构优化的结果。

“从规模来看，这次专业设置的调整幅度很大。这表明职教专业优化对产业的响应速度已经非常快了。”霍丽娟直言，当前产业转型发展日新月异，职教专业也需要建立一套快速调整机制，才能与社会需求相匹配。

江苏农牧科技职业学院党委副书记郑义告诉记者，此次农业类专业调整围绕粮食安全、种业振兴等国家乡村振兴战略中的重大任务展开。例如，为了响应农业数字化发展，智能农业装备以及畜禽养殖智能化相关专业点的设置明显增多。同时，园林技术、种子生产经营等专业点设置也明显增多了。

“当前，我们正处于推动产业转型升级的关键时期。”霍丽娟说，职业教育专业应具有产业联动性，产业布局在哪，专业设置就要与之对应。同时，它还具有产业“随动性”，即随着产业升级，专业设置也要迭代。

制造业与农业同样面临转型的时代要求，特别是一些和传统产业相匹配的传统专业大类也需要更新。在日照职业技术学院，建筑工程、钢铁冶金等以往的优势专业，如今都在企业支持下面向人工智能、工业互联网等进行探索，以此跟上产业发展新形势。

“在这轮专业增减中，行业企业的新工艺新规范新标准都是调整的考虑因素。”霍丽娟说，“在我国发展新质生产力的过程中，最重要的生产要素就是劳动者。我们要用专业目录去引领人才培养，同时实现对人力资源的精准配置。”

聚焦国家重点领域建设需求

“我们新开设了人工智能应用技术、工业物联网技术等专业，可以服务国家重点领域的产业需求。”宁波城市职业技术学院副院长叶宏武表示。为了建设人工智能应用技术专业，宁波城市职业技术学院对已有师资进行整合、培训，并聘请了包括企业兼职教师在内的高技能人才，跨学科组建了一支专业教师队伍。

同时，宁波城市职业技术学院搭建科研平台，依托各级协同创新中心支撑新专业发展。通过校际合作、产教融合，学校将有效提升新专业的建设水平。“面向转型发展中的制造业，我们打造了新的信息与智能工程专业群，以此为高端制造业提供服务。宁波本地的国家级专精特新企业很多，希望学校培养的人才能够助力这些企业发展。”叶宏武说。

面向航空航天装备制造这一国家战略性新兴产业，成都航空职业技术学院联合多所院校和企业召开了专业课程建设专题研讨会。学校还牵头相关专业核心课程改革试点工作，通过校企协同育人机制培养技能人才。

面向现代农业，辽宁农业职业技术学院增设了食品质量与安全专业、农产品加工与质量检测、畜禽智能化养殖、农业电气化技术等专业。辽宁农业职业技术学院副院长胡克伟表示，现代农业产业正在进行转型升级，设施农业、畜禽养殖业、农产品加工和食品工业领域大量使用现代化、智能化电气设备，必然需要精通农业电气化设备装配、调试、应用、维护、保养及管理的大量专业技术人才。

深圳职业技术大学教务处处长覃晓燕说，在科教融汇、产教融合的背景下，教育被赋予了培养大国工匠和能工巧匠、服务国家与社会的新使命。这要求专业设置和布点更加符合产业升级逻辑。据了解，深圳职业技术大学2024年将新增机械电子工程技术、集成电路工程技术等专业，精准对接行业和岗位标准。覃晓燕介绍，深圳职业技术大学将专业建在产业链上，聚焦前沿先进制造业和重点产业，保证专业建设的前沿性和动态性。

产教融合提升教育教学质量

“2024年，职业教育应为加速产业转型升级提供更有力的技能人才支撑，由点及面带动产教深度融合。”教育部课程教材研究所副所长曾天山说，“高端产业的变革是各职业院校推进产教融合，调整专业设置的重要背景。产业转型升级能为经济发展带来新增长点和动力。”

职教专业设置的“加减法”，不仅增加了职业教育和社会发展的适配性，还为学子们提供了更多与自身兴趣和潜力相匹配的专业选择。

然而，新设置的专业也面临一些挑战和问题。例如，如何确保专业设置的科学性和合理性，如何保证专业教学质量和就业前景等。记者了解到，已有很多学校开始破题。

近5年来，北京电子科技职业学院先后申报了大数据技术与应用、无人机应用技术、智能网联汽车技术等13个新专业，有力提升了专业群服务首都经济社会发展的能力。记者了解到，今年北京电子科技职业学院新申报的4个专业，均经过了前期调研和专家论证，并具有良好师资、实验实训条件等专业建设基础。

在推进新增专业设置的同时，还需要加强专业建设的规划和管理，提高学生能力。走进四川自贡中航无人机总装厂房，成都航空职业技术学院的学生们正在装配调试一台翼龙2无人机。学校大三学生张浩阳说：“通过实践应用，我加深了对无人机专业知识技能应用、工段操作规范、无人机生产流程、质量控制规范等知识的掌握。”据悉，成都航空职业技术学院的课程、教材、内容都源于企业真实生产场景、真实生产任务、真实生产案例。目前，学校已经与83家企业共建了61个实训基地，让学生课堂与企业生产线“零距离”。

霍丽娟表示，近年来地方政府统筹权和职业院校自主性都有了显著加强，因此职业院校在专业调整时可依据实际情况自主控制方向，以匹配产业需求和区域经济发展需求。“职业教育专业结构与现代产业发展需求高度匹配，是切实提高职业教育质量、增强职业教育适应性和吸引力的关键一环，也是支撑中国式现代化和制造强国的重要基石。”霍丽娟说。

（记者 孙明源）

(责编：郝孟佳、李昉)