人民网北京5月24日电 （记者郝孟佳）中小学思政课教与学方式如何创新、思政课教师教学基本功怎样提升、思政课如何讲好新时代故事……23日，北京市中小学思政课内涵发展与质量提升行动启动会在京召开。会议旨在对标对表新形势、新要求，对中小学思政课建设进行再部署、再推动、再落实。

会议现场。北京市教委供图

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕要求，全市各区和中小学校要增强深化中小学思政课改革创新工作的责任感和使命感，把握中小学思政课的育人导向和教学要求，保障思政课的课程落实和教学质量，确保思政课建设的各项要求落到实处。

北京教育科学研究院院长冯洪荣表示，近期全市将围绕理论学习和实践探索两大方面持续发力，紧扣新时代新征程教育使命，加强新时代党的创新理论学习，并开展新课程背景下思政课教学指导与改进的实践研究。

会上，西城区教委、通州区教师研修学院、东城区史家胡同小学和北京市第一五九中学分别从区域“四维一体”思政课建设和实施、区域思政课一体化发展教学研究、学校“大思政课”育人体系建设以及思政课课堂教学创新探索四个方面介绍了典型经验。

据介绍，接下来，北京市中小学将全面开展思政课教师优秀教学设计展示交流、思政课优秀作业设计展示、思政课教师教学基本功培训与展示交流、思政课优质资源推广、思政课教师“同备一堂课”专题研讨等五项活动，坚持守正创新，不断提高思政课的针对性和吸引力。

(责编：李昉、熊旭)