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北京发布义务教育学校课后服务工作指南

2024年05月19日12:09 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月19日电 （记者郝孟佳）义务教育学校课后服务如何呼应课堂教学、课后服务怎样落实“双减”工作要求、学校如何统筹资源做好课后服务……17日，北京市义务教育学校课后服务质量提升工作会在北京召开。

北京市委教育工委委员、市教委副主任王攀指出，“双减”工作三年来，全市各区各校遵循“大减法、小加法”的思路，有效发挥学校主阵地作用，激发学校育人活力，大力提升优质教育服务供给水平，切实走在了科学提质的高质量发展道路上。一是尊重学生发展需要，实施科学供给，用专业行动支撑“人民中心”立场。二是采取一体化实施策略，课内课后有效衔接，优势互补夯实育人基础。三是加强多元协同，凝练育人优势，推动高质量教育体系建设。四是优化整体运行机制，提升学校治理效能，加速学校治理方式转型。

记者了解到，三年来，北京市课后服务工作实现了所有义务教育学校、所有工作日、对所有有意愿的学生“三个全覆盖”。各义务教育学校在课后服务方案制定中，充分听取家长和学生的意见；培优补缺和个性答疑在课后服务中普遍开展；课后服务成为不少学校教科研活动、学术交流展示的重要内容。

会上，北京市教委、北京教科院正式发布《北京市义务教育学校课后服务工作指南（试行）》（以下简称《指南》），从系统规划、内容设置、管理实施、资源使用、安全保障和质量监控等六个方面，为学校高质量开展课后服务工作提供切实可行的实践指导。

据介绍，2023年，北京市教委、北京教科院统筹开展了课后服务质量提升的实践行动。创新工作机制，将全市各区组建为四个区域协作体，分别从“课后服务内容设计”“课后服务过程管理”“课后服务资源统筹”等方面进行了实践经验的提炼和分享，充分体现出多维育人、多措提质、多元协同的实践特点与策略。

北京教科院党委副书记、院长冯洪荣指出，课后服务是做好“双减”工作的重要保障，也是检验“双减”工作长效性的重要内容。《指南》是在教育强国背景下对学校教育新生态的引导与建构，是北京市课后服务工作实践经验的提炼与固化，充分体现了课后服务的整体性、持续性和自主性导向。

下一阶段，全市义务教育学校将依托学区、集团、城乡共同体等多种教育供给模式，促进课后服务师资、场地、课程、活动等资源的流动共享，实现跨校、跨年级、跨学段、跨学科的资源融通。此外，还将推动信息技术支持下的课后服务管理与教育方式创新，利用人工智能等新技术，为扩大优质教育资源覆盖面提供有效支撑。

据悉，此次会议由北京市教委、北京教科院联合举办，旨在阶段性总结全市课后服务工作质量提升实践研究成果，锚定“双减”三年工作目标，推动构建高质量课内课后整体育人体系。全市各区教委、教育研究部门负责人、义务教育学校校长代表共400余人参加了会议。

(责编：李依环、熊旭)

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