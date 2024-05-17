人民网北京5月17日电 （记者孙竞）今天，“五育赋能‘心’成长” 北京市中小学生心理健康宣传教育月暨学生心理健康“悦心”大讲堂启动仪式在首都师范大学举行。

优秀校园心理剧展演、“悦心”大讲堂、搭建市级心理健康宣教专栏、启动全市中小学体育锻炼季……北京市中小学生心理健康宣传教育月将开展内容丰富、形式多样的心理健康宣教活动，进一步推动五育赋能学生身心健康成长，着力培育积极心理品质，提升学生心理素养和水平。

启动仪式上，来自北京市丰台区嘉园小学、人大附中亦庄新城学校等6所学校的同学们，通过生动的心理剧，展现了学习和生活中遇到的心理问题并寻求解决办法。北京教育科学研究院德育研究中心负责人表示，校园心理剧在形式上是一种戏剧表达，但其本质是一种团体心理辅导。学校可以充分利用其情感慰藉和疗愈的作用，开展创作、表演、观赏和分享交流等教育活动，为学生提供更加温暖和更加打动人心的引导、支持与关怀。

北京第二实验小学校长芦咏莉在启动仪式后开启了“悦心”大讲堂第一讲。据介绍，“悦心”大讲堂由首都师范大学心理学院牵头，多位知名专家组成主讲团队，采用线上线下相结合的形式进行专题报告。大讲堂每个季度将聚焦一个主题进行深度研讨、互动交流，包括学业压力与心理健康、心理与行为问题的早期识别与干预、心理健康监测与预警、心理危机应急处理、“家校社医”协同共育，以及心理教师自我关爱等。

北京市教委副主任王攀在启动仪式上强调，要注重将五育并举促进心理健康的理念转化为实际行动，尤其要发挥体育功能作用，注重体育锻炼的普及性、有效性、趣味性，努力实现“区区有品牌、校校有特色、班班有比赛、人人都参与”，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志；要强化校内每天1小时阳光体育运动和课后3点半体育活动，狠抓课间10分钟，鼓励学生走出教室，走向户外；要注重强化学校心理健康服务能力，重点在早发现、早干预、早预防上下功夫；要将学生心理健康工作贯穿学校、家庭、社会各个场域，家校社协同，形成学生心理健康工作合力。

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